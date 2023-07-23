5個「手機捉姦秘技」判斷佢有冇偷食　照片分享功能秒令小三現形

一名網友表示，拜男友的前女友所賜，才讓她知道防偷吃有「5大絕招」。



其中以LINE的功能最強大，不僅能查通話紀錄、曾傳過哪些曖昧貼圖，連刪除、收回訊息也能透過電腦一覽無遺。

貼文曝光，有網友直呼「希望別被我女友看到」。

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近日一名網友在社群平台Dcard分享，男友擔心她是個愛玩的女生，因此交往前期使出各種查偷吃方法，包含定位APP、相簿分享對象、螢幕使用畫面與緊急聯絡人等，其中最強大的是LINE，能檢查通話紀錄、常用貼圖。

後來原PO才知道，男友是從前女友身上學會的。

5招判斷另一半有沒有出軌

1.定位APP

原PO表示，男友的前女友會要求一次安裝4個APP查行蹤，「我們使用的軟體關掉是會被發現的，而且你的出門路線一覽無遺，所以偷偷繞去什麼地方也會被發現」。

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2.手機相簿

隨機挑幾張相片，按下分享鍵後，「分享的推薦對象就是你最近聊天的人」。

3.開啟螢幕使用時間

該程式會紀錄你幾點用過什麼程式、用多久，如果有偷下載交友軟體，再刪掉也沒用，「不過剛刪掉還會顯示紀錄，但過一下就不會了」。

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4.把緊急聯絡人設成自己

對方就沒有理由說「沒聽到才沒接」，因為關靜音，手機一樣會響得超大聲。

5.最強大的是LINE

「真的有很多東西可以看，很多人不知道LINE裡面可以查通話紀錄。」若對方傳曖昧對話或貼圖，就算當事人刪除、收回訊息也抓得到偷吃證據，因為電腦打開全部現形，還能透過螢幕分享來突擊檢查。

文章一出，網友們直呼「是在交往還是在諜報治安戰？」、「這樣好痛苦，談個戀愛也太不信任對方」、「被監視的好痛苦」、「趕快分手，我前男友也是說他前任導致他有這些行為，他是控制狂快逃」、「希望這篇別被我女友看到」。

原PO則補充強調，現在男友已信任她，因此不會再偷監視了。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：如何判斷另一半有沒有出軌？她傳授5個手機抓姦技巧「LINE最強大」，渣男綠茶婊秒現形】