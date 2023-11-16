恐怖租客欠租走佬　開門驚見變垃圾屋　業主兒子慘呻：已非首次…

有業物出租雖然可以爽賺租金，但亦要小心遇上恐怖租客！馬來西亞有善心夫婦出租房子予患有精神疾病的租客，不過對方入住後不僅破壞單位與家具，還拖欠租金及水電費，夫婦登門追討後才揭發對方早已逃之夭夭，事後需自掏錢包修復全屋被損毀的地方，合共損失馬幣6,000令吉（下同，約9,919港元）。夫婦的兒子事後於社交平台公開事件，直言是「不幸經歷」，同時盼透過分享自身遭遇，警惕其他業主必須慎重選擇租客。



大馬夫婦出租單位予患精神疾病租客，對方拖欠租金多時，上門追討慘揭變垃圾屋。（FB「Abdul Latif Ab Razak」圖片）

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業主對夫婦的兒子在facebook帳號「Abdul Latif Ab Razak」發文，指父母因為一時善心，在沒有查明租客背景情況下，將房子出租予1名患有精神疾病租客，卻沒想到會是惡夢開端。涉事房子位於怡寶白蘭園（Taman Cempaka），據樓主形容該處地理位置優越，附近基本設施完善，以月租馬幣500令吉（約830港元）將單位租予該名租客。

可惜對方一直拖欠租金，樓主父母最後決定上門追討，才發現租客早已逃之夭夭，還留下一屋垃圾。從樓主上載多張照片可見，洗碗槽被塞滿垃圾、睡房地板同樣被堆滿各種垃圾（如吃完杯麵和單車車轆）、多幅牆壁佈滿塗鴉、木門被拆一半、床褥亦被割破，全屋地板有污水以及被弄到污漬斑斑，情況惡劣得像垃圾崗。

樓主表示，由於租客入住後不僅破壞房子與家具，亦拖欠租金以及水電費，其父母事後需要額外支付費用以修復全屋被損壞的地方，損失合計高達馬幣6,000令吉，足足相等於一整年租金。

屋主需聘請工人上門修復房子，損失慘重。（FB「Abdul Latif Ab Razak」圖片）

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惟樓主苦言「這已經不是第一次了」，他們過往亦曾遇到「地獄租客」，不僅損失了房租，還得自行承擔清潔維修費。他希望透過分享自身遭遇以警惕各屋主，除了要慎選租客，亦應委託仲介或房地產顧問過濾租客，確保對方會遵守各項租賃條例，更表明「以後都不會再因為善心而租房了，畢竟事情發生以後，沒有人會同情我們」。

（綜合）