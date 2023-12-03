遊港失望！內地女力數3大問題：不會再來　惹網民共鳴斥不如深圳

【香港旅遊】內地客遊港，各有各體會。有內地女生就於小紅書發文分享來港旅遊後失望心情，力數3大問題直指「香港下次不會再去了」。帖文引來內地網民共鳴，「香港，美食荒漠……消費超級貴……可以理解為什麼香港人來深圳購物了」、「感覺真不如深圳」；也有網民建議樓主，下次可到赤柱、西貢、長洲及大嶼山等特色地方旅遊，相信會有好體會。



有內地女生就於小紅書發文分享來港旅遊後失望心情，力數3大問題直指「香港下次不會再去了」。（小紅書）

該24歲內地女生於小紅書以「香港下次不會再去了」為題發文，講述今次來港旅遊經歷。她表示一行2人來港旅遊，由於未有做好香港旅遊攻略，兌換200元就隨意逛街，「整個就是走到哪算哪，走了好多路才算走明白」。

從樓主上傳照片見到，她們到了旺角、中環摩天輪、尖沙嘴碼頭等市區熱門地點「打卡」，惟樓主列出3個問題，失望指「摩天輪排了好久的隊，感覺不如歡樂港灣（深圳摩天輪）的」、「吃的不太對胃口」、「消費還高」。

不過樓主同時讚賞香港夜景，但似乎沒有太大驚喜，形容「就這樣子吧」。

帖文引來內地網民熱議，「香港，美食荒漠……消費超級貴……可以理解為什麼香港人來深圳購物了」、「我今天也去了，感覺真不如深圳」、「我在這邊呆4個月了，真的垃圾」。

也有網民享受來港旅遊，「來香港兩天感受到跟內地有很大的不同，地鐵手機聲音不外放不吃東西，穿什麼都不會被人指指點點或是投來異樣眼光，而且感覺好像香港的年輕人工作都很努力，這一點我可太喜歡了！因為我從小看香港的電視電影，對香港一直都嚮往，街景我很喜歡，只是沒有什麼地方坐而已，感覺就這一點不好」。

另有網民建議樓主，下次可到赤柱、西貢、長洲及大嶼山等特色地方旅遊，相信會有好體會，「你去旺角尖沙咀銅鑼灣這些鬧市，除了購物，當然沒什麼好逛，去去赤柱，西貢，長洲，大嶼山這些，會較有特色點」。