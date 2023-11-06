老公要求廁所裝冷氣老婆無解　網民知實情後「搖頭變點頭」：快裝

聽過客廳、廚房裝冷氣，但你有聽過浴室裝冷氣嗎？一名人妻無奈嘆道，老公經常在廁所一待就是1至1.5小時，常常上個廁所就不見人影，未料，最近對方卻表示想在廁所加裝冷氣，「不然很悶熱」，讓她相當不解，想問問看大家合理嗎？



一名台灣人妻早前在「買房知識家 A你的Q」發文求解，最近夫妻倆買了一間透天厝，怕熱的老公已在廁所內加裝通風系統和壁掛式電扇，但最近卻吵着要裝冷氣，讓她很頭痛，不知該如何勸退對方，「因為他每次上廁所都要1至1.5小時，都在裏面滑手機看股市賺錢，房子也是他賺來的，我也不好意思說甚麼」，因此好奇問大家「有人廁所在裝冷氣的嗎？」

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問題拋出後，起初眾人紛紛投反對票，質疑廁所裝甚麼冷氣：

．「快點出來不就好了」

．「裝了之後上廁所就要三小時」



但隨即就有眼尖網民幫忙畫重點：

．「這麼說來，廁所是他營業的地方！」

．「原來財位在廁所」



風向立刻大變：

．「如果在廁所坐一到兩小時能每天股市賺一筆，當然要裝！」

．「如果老公股票有賺錢的話，廁所工作室裏面想放個床也不要攔着他」



沒想到此文竟釣出狂人曬出自家廁所裝冷氣的照片給人妻參考，畫面可見老舊廁所內燈光昏暗，不僅馬桶跟洗手台都是充滿古早味的暗紅色，磁磚也有許多污漬。但在馬桶正上方，卻有潔白的冷氣形成對比，畫面呈現相當大的反差，也讓不少人笑說

．「沒法當戶長，只好當所長」

．「這就是有錢人的快樂」

．「果然有錢就可以任性！」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】