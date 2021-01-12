日本職場｜上班族竟要負責洗廁所？深入剖析獨特打掃文化三大原因

很多公司都會額外聘用清潔員工來清掃辦工室日常，有些規模較小的公司則可能會請員工自己打掃自己的區域也是很常見。不過沒有想到來到日本，進了一家員工超過2000人的企業，竟然還要自己打掃？今天就來認識一下在日本職場中「打掃之日」的文化吧。

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日本上班族也要打掃？什麼是打掃之日？

筆者之前工作的日本公司，每個月都會固定有一天被稱為「掃除の日」，就是打掃之日。當然那天不是代表不用上班只要來公司打掃就好，而是在下班或上班前後30分鐘，員工必須協助打掃負責區域，這多出的時間，並不會算薪水。那家公司上班都要穿制服或正裝（西裝），掃除之日時則要自備輕便裝或運動服，絕對不能穿制服或西裝打掃。

說是打掃之日，要做的當然就是打掃公司，每個員工都會被指派負責不同區域，可能是廁所；可能是茶點室；可能是會客室；也可能是工作區域。

每到這個打掃之日，下班時間就會看到很多人跪在地上擦地板（沒有錯，沒有地拖，是跪地擦地板的姿態！）

身為外國人的筆者，表示非常的不理解，管理公司環境不是應該是公司的工作嗎？為什麼會落在員工的身上？

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日本人上班族為什麼要打掃？

1. 節省開支

不是開玩笑，因為打掃時間不支薪，公司等於賺了一天的清潔費阿！不過其實那間公司本身有養着一群清潔隊，所以少那一天並不會省了一天的錢。不過不可否認的是，有些公司，特別是小公司的確會是這個原因讓員工自行清掃。

2. 建立歸屬感及團隊精神

圖上可以看到這家公司的員工正在一起清潔窗簾，所謂「自己的東西自己做」，「自己的公司當然要自己掃」，特別是自己的座位。讓員工自行打掃，培養員工愛護及維持周邊環境的意識，亦透過一起打掃增加員工間的凝聚力。

3. 建立同理心與體諒

有時候脫離了學生時代之後，各行各業差異會令一些白領階級自認不凡，覺得自己能力很好而看不起其他工作的人，特別是打掃清潔的人。但其實要自己動手去做才會知道，事情並沒有想像中輕鬆，讓員工互相體諒理解，多一份尊重。如圖中高石工業株式會社的社長高石秀之，他在部落格中表示他每天都在打掃大阪本社工場的廁所，已經持續了6年了。

高石工業株式会社的社長高石秀之，他在部落格中表示他每天都在打掃大阪本社工場的廁所，已經持續了6年了。(髙石工業株式會社)

日本職場文化中的精神

筆者的職場也是日商，也會有大家輪流值日倒垃圾的時刻，隨然有些不方便，但的確能夠在倒垃圾的時候發現自己平常不注意的一些小動作，也許會帶給很多人困擾，也會變得能夠理解要珍惜周圍的環境，如果是讀者們能夠願意在工作之餘偶爾幫助公司裏的打掃工作嗎？也許偶爾動一動會有一些新的發現喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】