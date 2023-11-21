胖子才坐電梯？韓國地鐵標誌惹歧視疑雲　被批太刻薄　當局咁解釋

公共交通工具竟公然製造歧視？日前韓國首爾某地鐵站，有一組貼於地上指標貼紙引來網友批評涉及歧視。當局將肥瘦兩種身材標誌貼於地上，較胖者指向扶手電梯，瘦削者則指向樓梯，有旅客拍片直言「真刻薄」。事後網民指責地鐵方面歧視肥胖人士；亦有人覺得只是溫馨提醒大眾需要多運動而已，有報道指地鐵部門澄清標誌主要目的是想鼓勵乘客多透過走樓梯鍛煉身體，並非歧視。



首爾有地鐵使用一胖一瘦人形貼紙指示乘客行走方向，引來歧視疑雲。（TikTok＠dailydoseofkorean）

TikTok帳號「dailydoseofkorean」日前上傳一條短片，並寫道「想像一下，每天都看到這樣的畫面…」。從影片可見，位於首爾某地鐵站的樓梯以及扶手電梯前，被貼上一胖一瘦的人形貼紙。根據方向，瘦削者被指向左邊的樓梯；肥胖者則被指往右邊的扶手電梯，以身材來區分行走方向令拍片者不禁感嘆「韓國真刻薄」。

片段曝光後引來網民兩極討論，有人覺得明顯是針對身型肥胖者的歧視，「對胖子歧視和霸凌」、「標示三觀不正」、「電梯是給不方便走路的人使用，不是胖子才會去搭」、「影片中的每個人都去搭扶手電梯」。

有網民不滿歧視身型肥胖者，「電梯是給不方便走路的人使用，不是胖子才會去搭」。（TikTok＠dailydoseofkorean）

另有留言認為只是提醒民眾多運動而已，「我本身有超重問題，這真的能夠提醒我已經太胖了，比起去搭扶手電梯，我更需要走樓梯」、「想要市民變得更健康，哪裏刻薄了？」、「這是種多運動的動力，以免變胖和生病」；有人指出身型纖瘦者亦未必等於健康，「如果想要宣傳健康習慣，傳達的消息應該有所不同」。

對於標誌惹來批評，有報道指，首爾地鐵當局回應稱貼紙主要目的是鼓勵乘客多運動，透過走樓梯來消耗熱量，同時鍛煉身體。該宣傳活動從2013年已經開始，並非近期才存在，強調並沒有歧視任何族群的意圖。

（綜合）