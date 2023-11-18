鑽石山鳳德邨快餐店疑現床蝨　大家樂：暫未發現　專家教檢查椅墊

【床蝨／木蝨／滅蝨／Bed Bugs】床蝨禍患席捲多國，自港人熱門旅遊點韓國爆蝨患後，不少市民都擔心床蝨「殺到埋身」。近日就有網民在鑽石山鳳德商場大家樂的座椅上發現床蝨出沒，於是拍照發帖，照片嚇到不少街坊。床蝨「威力驚人」，體積雖小卻令網民聞之色變！有網民更形容床蝨是「最恐怖生物」，「自從聽到話入侵香港之後，真係好大心理陰影」、「未中過嘅人係唔會明床蝨係全世界『最恐怖生物』」，亦有部分網民表示「隔住個mon都feel到痕」、「有寵物就更擔心」。有滅蟲專家指，照片中的確為床蝨，如果市民擔心，到餐廳吃飯時可先檢查椅墊，查看四邊有無「似黑色墨水咁嘅點點」。



大家樂集團回覆《香港01》表示，知情後已派員到鑽石山鳳德分店檢查，暫未發現床蝨，為安全起見今日稍後時間會安排專業承辦商進行針對床蝨的焗霧高溫消毒及深層清潔。



有網民於鑽石山鳳德商場某知名連鎖快餐店的座椅上，發現疑似床蝨出沒。（「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」FB圖片）

日前有網民在Facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」上載圖片，表示於鑽石山鳳德商場的大家樂座椅上發現1隻床蝨，並留言驚呼「出現了！」。從圖片可見，床蝨在座椅靠背與坐墊邊緣遊移，遠看只是1個小黑點，稍不注意都不會察覺，而放大就可見到床蝨略圓的腹部，未知是否已「飽餐一頓」。

有小數網民看完圖片後懷疑是臭屁蟲或曱甴幼蟲「小小強」等，但不少心水清又眼利的網民就表示「係床蝨嚟～好易認」、「一睇就知係床蝨，我屋企中過2次」，並建議樓主「同店經理講」。有不少「床蝨受害人」看完圖片都表示勾起了心理陰影，「之前屋企有床蝨，（現在）聽到呢啲消息，簡直有陰影」、「自從聽到話入侵香港之後，真係好大心理陰影」。

亦有部分網民認為是「小事」，「唔好將啲小事化大啦！！嘥氣」、「唔使大驚小怪，遲早都要共存」，但言論就引起其他網民劇烈反對，「絕對唔係小事，被佢入侵的話，你屋企嘅嘢可以掉晒～佢會令你痕到無覺好瞓～精神勁崩潰」、「如果惹到返屋企，你就知唔係小事」、「未中過嘅人係唔會明床蝨係全世界『最恐怖生物』」。

大家樂集團回覆《香港01》表示，知悉事件後已立即派員到大家樂鑽石山鳳德分店檢查，暫未發現床蝨，為安全起見今日稍後時間會安排專業承辦商進行針對床蝨的焗霧高溫消毒及深層清潔。

觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗回應《香港01》表示，網傳相片中確為床蝨，並提供數個貼士給擔心「惹蝨上身」的市民。首先在餐廳坐下前，可先觀察椅墊，查看四邊有無「似黑色墨水咁嘅點點」及啡色小蟲，黑色墨水點點有可能是床蝨糞便，如有發現就盡量遠離該座位。

另外，市民回家後謹記盡快更換衣物，並每日清洗衣物，「避免唔洗衫第二日又着返」。至於日常穿着可選取淺色衫褲，方便觀察，平日也可多檢查外出用的背包、手袋等。

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