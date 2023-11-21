慘！內地女哭訴朋友被取消香港身份證　做錯1事即DQ：要大命了…

香港身份證被取消了？有內地女於小紅書發文，哭訴其朋友因為做錯1件事，被取消了香港身份證，沒法續簽，直指「要了大命」。樓主又分享其餘4種情況也會導致香港身份證作廢，包括逾期啟動身份、提供假資料等，提醒其他有意申請香港身份的網民注意。



有內地女於小紅書發文，哭訴其朋友因為做錯1件事，被取消了香港身份證。（資料圖片）

經常分享「香港身份規劃」攻略的小紅書號「Juni學姐說優才」，以「要了大命，剛剛得知香港身份被取消了……」為題發文講述事件。

她表示，其「朋友的朋友」被取消了香港身份證，原因是「超過大半年沒有在香港紀錄」，「臨時抱佛腳」補救的材料也沒有通過審核，導致到期沒法續簽，「相當於他現在手裏的臨時身份失效了」。

經常分享「香港身份規劃」攻略的小紅書號「Juni學姐說優才」發文講述事件。（小紅書）

樓主又分享另外4種會導致香港身份作廢情況，包括「過了啟動身份時間」、「虛假掛靠」、「提供假住址」、「在香港假上學」，提醒其他有意申請香港身份的網民注意。

1）過了啟動身份時間



樓主指出，獲批「香港優才」後，需要在3個月內繳交230元費用，繳費後3個月內到香港啟動身份證，「錯過這個時間點，你的香港身份證就作廢啦」。

2）虛假掛靠



樓主表示，選擇掛靠公司要小心，因有些「不靠譜」掛靠公司實際上是「走形式、做假流水」的空殼公司，「要知道香港是嚴打虛假掛靠行為的，被查出造假不僅身份會被取消，還會留下不良的刑事記錄，得不償失」。

3）提供假住址



樓主說，部份人因本身在香港沒有住址，故用親友住址作申請資料，惟她指出「這種情況被入境處抽查到，一旦被認定為是提供假地址，就是屬於造假！肯定是逃不過取消身份，追究責任的……提供其它假材料也是一樣的」。

4）在香港假上學



樓主表示，通過進修讀書拿香港身份的人，千萬別相信仲介「代打卡、代上課、包過」，「被查出就直接退學、取消身份、重則追究xing（刑）事責任」。

樓主又分享另外4種會導致香港身份作廢情況，提醒其他有意申請香港身份的網民注意。（政府宣傳片截圖）

樓主最後再次提醒，要小心選擇中介，「總之大家真的要長點心眼，別被仲介忽悠了都不自知。前功盡棄就算了，留下不良紀錄就沒法抹去了」。