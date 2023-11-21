究竟食緊啲咩？大埔茶記炒飯$68　賣相差到惹議　食客返家自炒飯

我究竟喺度食緊啲咩？外出吃飯總希望食物有一定水準，但有港男在網上大呻，稱上班時外出午膳，在大埔1間茶餐廳點了1碟瑤柱蛋白炒飯，售價68元，但瑤柱沒有爆香，而且部份米飯仍然冰冷，港男內心都涼了一截，嘆謂「我究竟喺度食緊啲咩？」，更因而激發煮飯意欲，當晚回家自行炒飯，做到粒粒分明。多名網民笑言「夠晒清淡」、「慘過食齋」、「乜依家啲錢咁鬼容易賺？兜幾兜，再嚟杯嘢，就68元？」



瑤柱蛋白炒飯一片白色，賣相極差，瑤柱不但沒有爆香，而且部份處於冷飯狀態。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載圖片，顯示瑤柱蛋白炒飯一片白色，伴着多粒菜粒，賣相極差。樓主表示由於要上班，所以到大埔1間茶餐廳午膳，「真係有瑤柱嘅，不過啲瑤柱冇爆香過」，而且「有啲飯炒唔透，仲係冷飯狀態」，疑惑自己「究竟喺度食緊啲咩？」。吃過該碟炒飯後，樓主當晚回家自行炒飯，明顯粒粒分明，起碼都有色水。

樓主被激發後即晚返家炒飯。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主慨嘆食肆「成日都賣慘，又話租貴，人工貴，但又請唔到人，食材又貴，係唔會話自己收得貴」，不少網民笑言該碟碟瑤柱蛋白炒飯「夠晒清淡」、「慘過食齋」、「菜心頭炒飯，健康餐」、「非常健康，手工極高嘅炒飯」，更有人指「乜依家啲錢咁鬼容易賺？兜幾兜，再嚟杯嘢，就68元？」、「𠵱家啲茶記真係唔抵幫襯」。有網民則認為樓主應公開食店名稱，又為該碟炒飯改名「初雪」，即時有了意境。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）