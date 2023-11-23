客人慶生狂砸蛋糕　餐廳片地滿佈奶油　店長：花2小時都沒收拾好

和朋友慶祝生日固然開心，但都要注意分寸！內地一群客人攜帶蛋糕到飯店聚餐慶生，可能是中途樂極忘形，竟然在包廂內互砸蛋糕，以致地上滿是蛋糕殘渣，甚至外邊走廊也佈滿奶油，服務員花逾2小時也未能清理乾淨，其中一個包廂的電路也被損壞，令店長無奈表示「搞得特別嚴重，從來沒有過」。事後網民都狠斥該群客人離譜，認為應向對方追討清潔費，「報警處理了吧，要求對方賠償」、「這樣的人列入黑名單」。



內地有客人於餐廳慶生，並於包廂狂砸蛋糕，場面一片狼藉猶如戰場。（微博影片截圖）

綜合內媒報道，事發於上周日（19日）江蘇南京市，有一群顧客共攜帶4個蛋糕在飯店聚餐，由於同行人數眾多，所以分別坐於餐廳3個包廂。不過中途疑有人「High過龍」，居然在店內亂砸蛋糕。從片段截圖可見，包廂地上佈滿海綿蛋糕殘渣，而餐桌椅子、牆壁、甚至包廂外的走廊位置都無一倖免，全被奶油覆蓋，服務員唯有拿掃把清理地上奶油。

該餐廳店長無奈稱「搞得特別嚴重，從來沒有過」，最令人詫異的是其中一個包廂的電路也被損壞，4個服務員合力收拾近2小時也還沒有收拾好，雖然損失不大，但就直言「就是太費事了」。他強調，包廂本來是為客人提供私密就餐環境場所，不料卻變成戰場，不僅讓包廂變得一片狼藉，也讓原本乾淨整潔的環境變得難以通行。

餐廳最後只好請專業的清潔人員幫忙打掃，對現場進行全面清潔和維修，以及開始重新裝修包廂，同時加強員工培訓，以防類似事件再次發生。餐廳亦提醒其他顧客注意文明用餐，不要隨意破壞公共設施和財物。

事件曝光後，網民都批評該群客人沒質素，「怎麼不在自己家這麼抹蛋糕啊」、「這樣的人列入黑名單」、「可以要求顧客支付清潔費」、「報警處理了吧，要求對方賠償」、「食物是拿來吃的，不是拿來玩的」、「弄到衣服上真的好難洗，尤其冬天，地上沒有開水根本弄不掉」、「我們出去過生日，吃完的蛋糕叉碟都裝回蛋糕盒裏，還重新綁上帶子方便服務員整個扔掉，如果方便自己扔直接整個帶走，怎麼會有人給別人添這種麻煩還不賠償？」。

（綜合）