醜！靚媽訂「迷你兵」蛋糕為兒慶生　見成品爆粗：這到底是什麼？

特製的卡通人物蛋糕當然能為孩子留下難以忘懷的生日,而美國日前有慈母為了替兒子慶生,便訂製1個《迷你兵團》小黃人角色造型的生日蛋糕,希望能給兒子驚喜。她事前有向店方提供清晰示意圖,對方亦稱清楚明白其要求。不過,當慈母收到蛋糕成品時卻怒不可竭,同時拍片「爆粗」稱「What the fxxk is this(這到底是什麼?)」。相關片段以及蛋糕實物圖上載至網上後,大批網民力撐人妻應要求退款;而店方亦有就事件回應並致歉,惟當事人卻沒有回應後續如何處理。



美國有慈母為兒子生日派對訂製「迷你兵」蛋糕,不料卻收到嚇人成品。(TikTok@babygirls0s0)

綜合外媒報道,美國德克薩斯州(Texas)名叫桑雅(Sonja)的年輕媽媽近日在社交平台TikTok帳號「babygirls0s0」發布短片,分享她訂購蛋糕的不愉快經歷。事緣她的兒子即將生日,所以便到連鎖店HEB(Howard E. Butt)定製以動畫片《迷你兵團》(Minion)主角黃色小兵造型的的蛋糕,不過她收到成品後卻直言「這個蛋糕是我見過最醜的東西!」

桑雅於片中附上當初給HEB的示意圖,只見該隻小小兵戴上護目鏡(防護眼鏡),同時面露微笑,非常可愛,完全動畫裏最討人喜歡的角色。桑雅表示對方收到示意圖後,還詢問她是否需要蛋糕呈現漸變色,她直接表示「不」,並強調「只需要藍色和黃色」,其後更要求店方以「漩渦」以及打圈形式為小小兵的護目鏡增添「睇頭」。

不料當她收到蛋糕後卻大感傻眼,直言「What the fxxk is this(這到底是什麼?)」,並質問「我的漩渦在哪裡?」、「為什麼是漸變色?為什麼是綠色的?」、「護目鏡去了那裏?」,而根據桑雅本身提供的示意圖,不只小小兵微笑的嘴巴不見了,連它的眼睛都像要掉下般,非常恐怖,與示意圖可以說是大相逕庭。桑雅無奈表示!「Oh my fxxking god(我的天啊)!」

桑雅和家人事後為小小兵添加護目鏡,並在蛋糕綠色漸變層加設絲帶,以其掩蓋「醜陋」一面。(TikTok@babygirls0s0)

不少網友看完影片都覺得極其離譜,「別管漩渦了…小小兵呢?」,亦有疑似曾「中伏」的客人大吐苦水,如訂購結婚蛋糕卻要自己後期加工,以及為將滿1歲孩子訂購蛋糕,孩子卻被嚇哭,原因是「它(蛋糕)看起來太可怕」。

桑雅事後透露,她和家人後來為小小兵添加「護目鏡」,同時在蛋糕綠色漸變層加設絲帶作裝飾,以掩蓋原本「醜陋」一面。雖然網友欣賞其努力,不過仍有大量留言支持她向店方要求退款。

HEB事後接受外國媒體訪問時指,「我們會努力為客戶提供優質產品,並確保他們對購買的產品感到滿意」,同時對是次事件為客戶造成期望落差以及不便深表歉意,強調他們會畫力使產品變得「正確(可令客人接受)」。

(綜合)