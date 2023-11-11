醜！靚媽訂「迷你兵」蛋糕為兒慶生　見成品爆粗：這到底是什麼？

特製的卡通人物蛋糕當然能為孩子留下難以忘懷的生日，而美國日前有慈母為了替兒子慶生，便訂製1個《迷你兵團》小黃人角色造型的生日蛋糕，希望能給兒子驚喜。她事前有向店方提供清晰示意圖，對方亦稱清楚明白其要求。不過，當慈母收到蛋糕成品時卻怒不可竭，同時拍片「爆粗」稱「What the fxxk is this（這到底是什麼？）」。相關片段以及蛋糕實物圖上載至網上後，大批網民力撐人妻應要求退款；而店方亦有就事件回應並致歉，惟當事人卻沒有回應後續如何處理。



美國有慈母為兒子生日派對訂製「迷你兵」蛋糕，不料卻收到嚇人成品。（TikTok@babygirls0s0）

綜合外媒報道，美國德克薩斯州（Texas）名叫桑雅（Sonja）的年輕媽媽近日在社交平台TikTok帳號「babygirls0s0」發布短片，分享她訂購蛋糕的不愉快經歷。事緣她的兒子即將生日，所以便到連鎖店HEB（Howard E. Butt）定製以動畫片《迷你兵團》（Minion）主角黃色小兵造型的的蛋糕，不過她收到成品後卻直言「這個蛋糕是我見過最醜的東西！」

桑雅於片中附上當初給HEB的示意圖，只見該隻小小兵戴上護目鏡（防護眼鏡），同時面露微笑，非常可愛，完全動畫裏最討人喜歡的角色。桑雅表示對方收到示意圖後，還詢問她是否需要蛋糕呈現漸變色，她直接表示「不」，並強調「只需要藍色和黃色」，其後更要求店方以「漩渦」以及打圈形式為小小兵的護目鏡增添「睇頭」。

不料當她收到蛋糕後卻大感傻眼，直言「What the fxxk is this（這到底是什麼？）」，並質問「我的漩渦在哪裡？」、「為什麼是漸變色？為什麼是綠色的？」、「護目鏡去了那裏？」，而根據桑雅本身提供的示意圖，不只小小兵微笑的嘴巴不見了，連它的眼睛都像要掉下般，非常恐怖，與示意圖可以說是大相逕庭。桑雅無奈表示！「Oh my fxxking god（我的天啊）！」

桑雅和家人事後為小小兵添加護目鏡，並在蛋糕綠色漸變層加設絲帶，以其掩蓋「醜陋」一面。（TikTok@babygirls0s0）

不少網友看完影片都覺得極其離譜，「別管漩渦了…小小兵呢？」，亦有疑似曾「中伏」的客人大吐苦水，如訂購結婚蛋糕卻要自己後期加工，以及為將滿1歲孩子訂購蛋糕，孩子卻被嚇哭，原因是「它（蛋糕）看起來太可怕」。

桑雅事後透露，她和家人後來為小小兵添加「護目鏡」，同時在蛋糕綠色漸變層加設絲帶作裝飾，以掩蓋原本「醜陋」一面。雖然網友欣賞其努力，不過仍有大量留言支持她向店方要求退款。

HEB事後接受外國媒體訪問時指，「我們會努力為客戶提供優質產品，並確保他們對購買的產品感到滿意」，同時對是次事件為客戶造成期望落差以及不便深表歉意，強調他們會畫力使產品變得「正確（可令客人接受）」。

（綜合）