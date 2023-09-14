妹妹不忍切可愛小熊蛋糕！哥哥1招毀掉原貌秒落刀　網民笑如IQ題

現時不少蛋糕都會被製成可愛動物或卡通人物，男女老幼皆會被吸引！日本有男生就分享家裏買了個可愛小熊蛋糕，妹妹不忍下刀，他忽發奇想移掉小熊眼睛，小熊頓時可愛盡失，妹妹亦稱「我可以落到刀了」。不少網民笑言顏值重要性，「絕對秒殺不手軟」、「五官位置真的很重要」；亦有留言覺得貌似IQ題，「只能移動兩點，如何讓這個蛋糕變最醜」。不過翻查資料，相關照片於2016年已曾出現。



日本有女生因為蛋糕太可愛，不忍下刀，於是聰明的哥哥便移動小熊眼睛，1秒立刻讓它變醜。（Twitter@etoriasan）

該男生在Twitter（現稱X）發帖，指家裏買了外型可愛的小熊蛋糕，樓主妹妹不忍落刀，認為蛋糕太可愛。聰明的樓主立刻想到「妙招」，只是輕輕將朱古力豆眼睛轉移至奶油耳朵上，便完全改變樣子。妹妹看過新樣後表示她可以下刀了。

只是將朱古力豆眼睛轉移至奶油耳朵上，白色小熊頓時可愛全失。(Twitter@etoriasan)

不少網民都認同小熊被「動刀」後的確失色不少，笑指顏值重要性，「從捨不得動手，變成恨不得將它千刀萬剮」、「蛋糕：『你真的要下刀？（驚恐）』」、「絕對秒殺不手軟」、「直接劈開，草莓果醬流出來，療癒紓壓」、「五官位置真的很重要」；亦有留言笑稱仿如智力題，「只能移動兩點，如何讓這個蛋糕變最醜」。

不過翻查資料，圖片最先由Twitter帳號「miti_mithi」於2016年率先發佈，相信樓主只是重新轉載他人帖文而已。

（Twitter）