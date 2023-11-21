關愛座｜老婆婆稱「我仲後生」拒被讓座 型男接下來的行為獲大讚
撰文：聯合新聞網
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搭乘公共交通工具時，讓座與否是一個經常被討論到的話題。
有時看到年長者或行動不便的人，即使自己想要讓座，對方也可能不接受，結果讓場面變得尷尬。
不過最近一位日本網友分享一幕讓座時的機靈舉動，獲得許多人的讚賞。
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根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本Twitter網友「urarin_acc」分享，他最近難得搭一趟電車，看到有位坐著的帥氣男性，碰到另一位老太太。
這位男性想要讓座給老婆婆，但老婆婆卻回應道「我還很年輕」，不願意接受好意。
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眼看著男子的好意，就要被曲解為不識好歹、擅自以為對方年邁的時候，男子淡定回應「因為是『Lady First』」，把讓座的行為解釋成「女士優先」，而且也隱含著同意老婆婆還年輕的意思。
除了順利化解尷尬之外，更讓網友讚嘆老婆婆被這麼一說，簡直像是年輕了10歲。
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其他網友也紛紛讚賞「連回應都這麼帥」、「太值得尊敬了」、「明明不在現場，卻被圈粉了」、「外表和內心都帥到不行」。
「常遇到不肯接受讓座的，居然還有Lady First這一招」、「雖然只對老婆婆有用，但學到了一招」、「好想遇到他喔」、「被這樣一講，真的會變年輕呢」。
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