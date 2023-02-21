【關愛座】台男鬧爆乘客唔文明「愈嚟愈似大陸人」　真相曝光瘀爆

捷運可以說是許多台灣人每天必搭的公共交通工具，然而像是博愛座（關愛座）爭議、扶手電梯該站哪邊等，一直都是討論話題。



就有一名台灣男網友指出，搭捷運經常看到年輕人佔用博愛座，讓他不禁感嘆「台灣人愈來愈像大陸人了，一樣的自我中心與冷漠」。

貼文曝光後，反引來網友砲轟。

原以為可站道德高地貶低大陸人贏掌聲 誰知反遭台灣網民怒斥（點圖放大閱讀）：

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原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，捷運站有許多出口是完全沒有樓梯的，只有扶手電梯，「我一直覺得在扶手電梯上，左行右立是美德，站在扶手電梯右側，讓出左側讓有急事的人快速通行，是一種無聲的體貼」。

至於不論車廂是否擁擠，原PO認為，「空出博愛座讓有需要的人，在他需要時不需開口請求讓座，是一種人文關懷」，但就是有人喜歡反駁，會說「博愛座人人可以坐」、「我扶手電梯就是喜歡站左側」，讓他感慨地說「台灣人愈來愈像大陸人了，好像愈無禮，愈能顯示自己的優越地位」。

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當地人反斥「關大陸人什麼事」 捷運規則曝光揭尷尬真相

貼文一出，網友一面倒砲轟，「都什麼年代還在道德綁架」、「關大陸人什麼事？」、「博愛座是給有需要的人坐，跟年紀無關」、「年輕人也有可能需要坐博愛座的需求，而且座位很多的狀況下其實坐哪裡都沒關係」。

「走手扶梯反而容易摔倒受傷，有急事要走就走樓梯」、「左行右立早就沒有了，更新一下資訊啦」。

而根據北捷官網公告，並無提及扶手電梯「左行右立」的規定，僅以「緊握扶手，站穩踏階」、「禁止在扶手電梯上嬉戲或奔跑」進行宣導。

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