13歲仔坐網約車　長刀刺胸搶錢影片曝光！司機神反應咬手竟插中…

13歲學生持刀搶劫？馬來西亞日前發生少年持刀搶劫案，網上瘋傳「車Cam」片，拍到1名13歲少年坐網約車（電召車）時和司機發生爭執，他見司機從口袋掏出鈔票一刻，突然拿刀刺胸搶錢，幸好司機及時反應抓住他的手狠咬，少年見事敗即開門逃走。

事件引起爭議，當地民眾認為少年行為形同謀殺，當地警方事發2小時後拘捕涉事少年，更多細節曝光。警方揭發該少年還是中學生，而且用的是25厘米長真刀，幸好司機反應快，刀子只插進了安全帶；少年作供解釋了犯案動機，目前仍被扣查。



馬來西亞有少年坐網約車時，不停要求司機兜路。（車CAM片截圖）

馬來西亞11月28日瘋傳車Cam片，吉打州雙溪大年有華裔網約車司機接載1名少年時，在住宅區行駛期間突然被刀刺胸口搶劫。

影片所見，司機與少年在車上爭吵，坐後座的少年不時手指指，似乎要司機漫無目的不停兜路。當地傳媒指，司機當時感到不耐煩，在口袋中掏出鈔票疑想找錢時，少年突然拿出長刀刺向他胸口，司機及時反應，抓住少年的手再咬手背，少年見事敗即時開車門逃跑。

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網民看影片判斷少年可能只是初中生，直斥其持刀搶劫行為太猖狂，形同謀殺，但部份人懷疑他是用玩具刀威嚇，幸好司機有車Cam影片，否則死無對證。

警方表示，事發於11月27日傍晚6點21分，接報後2小時已拘捕涉事13歲少年，已申請延扣令跟進調查。警方指疑犯是中學生，家中共4兄弟姊妹，他是長子，並非來自破碎家庭。而遇劫事主是65歲的網約車平台Grab司機，現場沒有目擊證人或閉路電視。

少年事發後極速落網，警方指他使用的是25厘米真刀。（網上圖片）

據悉，疑犯於車程中曾要求司機借錢交房租，遭司機拒絕，表示不是他父親，如果沒錢就要下車。疑犯後來要求到某住宅區向友人借錢，車輛抵達後，疑犯又要求返回上車地點，車輛在區內兜了很多巷子，疑犯最後付了18令吉（約30港元）車費。司機認為少年要他不停「遊花園」，要求多收9令吉（約15港元），疑犯要求找續時，突然拿出長刀刺司機胸。

警方透露，調查時發現疑犯遺留在現場的長刀，是25厘米長的真刀，並非玩具刀，逮捕過程亦撿獲他犯案時所穿的衣服。事件中司機反應快，疑犯的刀只刺進了安全帶。少年接受調查時供稱，他因為被司機罵感到不忿，才想拿回車資。

（綜合）