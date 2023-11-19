台灣「超專業蘋果素描大賽」文案搞笑抵死　金獎作品放大睇有徼妙

屢推出神級文案的「全聯福利中心」Facebook Page，針對台灣全聯青森蘋果季活動，發布「第一屆超專業蘋果素描大賽」的得獎作品深度賞析。佳作至銅獎的作品多為寫實風格，但金、銀獎都是塗鴉風格、讓人看了嘴角失守。尤其金獎作品放大絕，認真搞笑的文案讓網友盛讚「真的好有才」。



「全聯福利中心」Facebook Page公布的蘋果素描作品，4名佳作的作品符合一般人認為的素描，不過也出現蘋果切面的呈現像極了貓頭鷹的神情，文案寫，「這是一件極具爭議的作品，是草鴞還是蘋果爭執不休」、「最終由動物與植物學家幾番審查其蒂頭、斑紋，判斷為優秀的弘前富士蘋果」、「好作品，終究是能振翅而飛」。

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銀獎作品是勾勒幾筆的蘋果圖案，漫畫風格還算能辨識出是蘋果。評審文案則是，「極簡主義下的濃墨重彩，刻意不畫影子，讓蘋果更顯輕盈」、「背景大量的留白，凸顯出青森蘋果在經過嚴格篩選後能被採收的數量稀少，品質保證」。

至於金獎的蘋果素描像是孩童塗鴉作品，畫紙疑似回收紙再利用。評審讚譽「畫者在展現幾筆就能完成的自信之餘，大膽加入畫龍點睛的made in Japan，蒼勁的筆鋒，追本溯源的精神令人十分驚艷」。

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網友表示，「全聯小編總能應時提供刷新三觀的專業文宣」、「金獎實至名歸，揉合了商業文化、後自然等議題，圖像上的文字更蘊含對全球化時代的批判性隱喻」、「身為美術老師覺得厲害」、「感謝這個比賽，讓我對自己作畫有了信心，下屆我就能拿金獎了」。銀獎作品也獲網友高度喜愛，有網友留言表示，「極簡且富有現代藝術風格，清晰的輪廓，讓整個作品更加豐富且不單薄」。

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