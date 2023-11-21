台灣網民鬧陌生女似「車力巨人」被判誹謗兼罰錢！事後案情再逆轉

不要以為網路匿名就可以肆意發言！2021年底台灣一名謝姓女子在Dcard上發文，沒想到卻被其他人肉搜IG帳號，還遭不認識的網友批評長相「有夠噁心」、「長得好像車力巨人」、「Pro就Pro」，謝女一氣之下到警局報案提告，如今判決結果也正式出爐。



Dcard發文被肉搜IG帳號！遭嘲笑「有夠噁心」、「車力巨人」、「Pro就Pro」怒提告

謝女2021年底在Dcard發文闡述心情，未料有其他卡友透過網路搜尋找到謝女個人IG帳號，甚至在文章留言區貼出IG截圖內容，孫男見狀留言「X笑死有夠噁心」、「長太醜＝＝」，張男則回復兩次對方長得像「車力巨人」，蔡女也指出原PO臉長得很普、身材還好，走在路上不會多看一眼，「誰給你的自信說自己漂亮，Pro就Pro」等貶意詞彙，謝女一氣之下決定截圖蒐證並前往警局報案。

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孫男傳喚未到被判處拘役25日 張男、蔡女認罪判處新台幣1萬2千元罰金

孫男經合法傳喚卻無正當理由不到庭，法官依照訊據判決，孫男雖坦承張貼留言，但矢口否認有汙辱犯行，主張女生漂不漂亮是主觀感受。雖然法律保障言論自由，不過法官認為並非「表達內容的自由」，孫男在Dcard上針對謝女外貌以「笑死」、「長得有夠噁心」、「＝＝」等粗鄙、誇張、低劣及性暗示輕蔑用語，嘲諷謝女長相不好看，沒有給予最低限度尊重、合理評論範圍，認定孫男說法純屬卸責，加上未與謝女主動表達歉意、和解，依照《刑法》公然污辱罪判處拘役25日，易科罰金得以新台幣1千元折算1日。

檢方偵查過程中，張男、蔡女均對犯行坦承不諱，不過法官認定兩人張貼文字不是抽象謾罵，且「車力巨人」為漫畫《進擊的巨人》角色，參照PTT鄉民對於該角色給予「醜」、「噁心」、「不舒服」等評論；「PRO」則是網路用語，代表「破麻」、「婊子」，足以貶損謝女名譽，違反《刑法》散佈文字誹謗罪、公然侮辱罪，實屬「想像競合犯」。

法官參酌張男、蔡女犯後坦承犯行，但未能就賠償金、分期給付期數和謝女達成和解，考量2名被告人生活狀況、無前科素行，判處兩人新台幣1萬2千元罰金，得易服勞役新台幣1千元折算1日執行。

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案情再反轉！蔡女改判緩刑2年、孫男上訴也改判緩刑2年

事後檢察官認為，蔡女未積極賠償謝女損失、判決過輕決定再次上訴，高等法院法官認定地方法院法官審量定刑並無過重或失輕情形，上級審法院對於下級審法院職權行使予以尊重，衡量蔡女2萬元和解金均已如數給付完畢，謝女也願意給蔡女緩刑自新機會，改判緩刑2年。

孫男另提起上訴並坦承犯行，雖請求從輕量刑，但高等法院法官認為尚屬無據、無理由，考量孫男仍有悔心，後續積極力謀與謝女和解，謝女雖不願和解，不過法官仍改判緩刑2年，孫男自判決確定之日起1年內需向公庫支付1萬元並接受8小時法治教育，在緩刑期間付保護管束，若是孫男違反規定，使緩刑難達預期效果而有執行刑罰必要，檢察官得聲請撤銷緩刑宣告。

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