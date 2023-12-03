慘！男子輸遊戲　臉扱豬肉印「允許屠宰」洗唔甩　網民：成胎記了

玩遊戲總會輸家，但這種懲罰也太慘了！內地1名男生最近在網上表示，因玩輸遊戲被朋友「大整蠱」，在其臉上蓋了「允許屠宰」的豬肉印章，詎料洗臉2天也洗不走印痕，崩潰向網民求救。不少人紛紛留言笑稱今次懲罰夠「深刻」，「哈哈哈哈哈哈這整不掉了吧」、「這個滲透力特別強，煮熟了那個印都一清二楚去不掉，這個真的成胎記了」。



自河南的男生在日前跟朋友玩遊戲，但不幸成為輸家，朋友在他的左臉及頸旁分別蓋了「檢驗合格，允許屠宰」的藍色印章，結果卻洗不掉。（微博影片截圖）

據內地媒體報道，該名來自河南的男生在日前跟朋友玩遊戲，但不幸成為輸家，朋友狠心地叫他接受懲罰，在其左臉及頸旁分別蓋了一個「檢驗合格，允許屠宰」的藍色印章，該印章是用作在豬肉上的辨識。詎料這懲罰太「深刻」了，該男生後來花了2天時間也未能完全清洗皮膚上的藍色印痕，感到非常崩潰。

男生稱，現在出門只能穿高領衣服及戴口罩，更指以後會更加謹慎地玩遊戲，以防再次出現這樣的情況，並強調至今都「還沒洗掉」。

男子後來花了兩日時間，也未能完全清洗皮膚上的藍色印痕，感到非常崩潰。（微博影片截圖）

大批網民留言指爆笑，「快過年了，等著被宰吧」、「可以出籠了，檢驗合格，允許屠宰」、「沒事，可以正常食用」、「比紋身還出眾」。亦有好心網民解釋：「這個是蛋白質印章，也就是蓋上去就跟皮膚的蛋白質結合了，洗是不可能洗掉的，等個兩三週蛋白質被代謝掉，就沒有了。」

（微博）