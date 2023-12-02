第一城鎖車隊天敵？保時捷笠充氣車罩鎖唔到　1點令網民質疑廣告

第一城鎖車隊都頭痕？沙田第一城鎖車之快聞名全港，今日網上瘋傳圖片，有網民拍到一輛白色保時捷停泊在沙田第一城屋苑範圍內，但套上了巨型透明充氣車罩，令在旁的保安員無計可施，有人笑言是「高手，只要一整穿，就係刑毀」。不過，今日多個群組都出現同一款車，套上同款巨型透明充氣車罩，分別在淺水灣、旺角及第一城出沒，而且都被分享到多個社交群組，令網民質疑只是在做宣傳或拍廣告。後來再有人上傳照片，拍到有2人正在為充氣車罩「放氣」，街坊指聽到保安要求將車駛離否則報警。



網傳照片中，第一城保安員對套上充氣車罩的保時捷無計可施。（fb「馬路的事討論區」圖片）

有網民在facebook「馬路的事討論區」上傳照片，顯示沙田第一城有白色保時捷套住一個透明的巨型充氣車罩，把整輛車完全覆蓋，1名保安站在車後觀察；另1照片見到車旁的行人路有名男子正持攝影機拍攝，保安員正行近他。

網傳照片中，第一城保安員對套上充氣車罩的保時捷無計可施，旁邊1名男子正拍攝。（fb「馬路的事討論區」圖片）

許多網民笑指這膠罩令第一城保鎖車隊都無法鎖車，「如果佢整穿佢可唔可以告佢刑事毀壞？」、「除咗防塵之外仲有啲咩用? 防鎖車」、「我哋沙田車友睇你頭！一人一個去第一城買餸，唔使驚鎖車了」、「可以想辦法鎖佢個套」、「鎖車隊今晚要開緊急會議諗諗佢」。但有留言批評做法無聊，「做咁多功夫吹氣搵位泊好過啦」。

然而，同一款車及充氣車罩的照片今午在多個社交群組出現，「今日淺水灣都見到」，淺水灣泳灘的停車場、旺角鬧市及沙田第一城都有發現，亦有人關注該名黑衣男子在一邊拍攝。網民懷疑是有人在做宣傳或拍廣告，想起早前有加密貨幣平台曾借第一城做宣傳，「好似之前賣虛擬貨幣廣告」、「睇嚟係某公司做緊唔知咩宣傳」、「出現得咁密，廣告嚟？」、「其實係唔係今日咁多個post都係同一部車嚟？」、「關於車嘅產品，在第一城推銷最好」、「最低消費嘅宣傳手法，產品好快熱賣又賺錢」。

網傳照片中，第一城保安員對套上充氣車罩的保時捷無計可施，旁邊一名男子正拍攝。（fb「馬路的事討論區」圖片）

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其後網上再流傳另1張照片，拍到有2人在沙田第一城內為車罩「放氣」，穿紫色制服的保安在一旁用手機拍攝，相信是原本持攝錄機的黑衣男子也在保安身邊繼續拍。有街坊指，聽到保安說如果將車駛離會報警。

早前內地連場暴雨，網上流傳圖片，有車主在水浸前將私家車用膠袋包好，結果完整無缺。而以「汽車防護罩」、「充氣車罩」、「透明車罩」搜尋，可以發現網購平台有許多類似產品。

早前內地連場暴雨，網上流傳圖片，有車主在水浸前將私家車用膠袋包好，結果完整無缺。（網上圖片）

（綜合）