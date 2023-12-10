謎！馬國多地凌晨傳神秘敲門聲　CCTV拍到詭異景象　居民疑黑魔法

世界各地不時出現難以解釋事件，不少人認為和超自然力量有關，更有人嘗試用科學角度解釋，但未必有圓滿解說。馬來西亞柔佛州峇株巴轄縣多條村莊近日凌晨傳出神秘敲門聲，閉路電視拍到在四周無人的情況下傳出敲門聲響，甚至有柔光射向民宅，聲響懷疑蔓延至遠處其他縣份。當地村民認為是有人施放巫術或黑魔法，亦有人懷疑是附近發展工程觸怒神鬼肇禍，有議員到場嘗試了解神秘事件，但由於無法解開敲門之謎，村民唯有前往清真寺禱告，聲稱敲門聲開始變少，亦有傳聞指高手到村作法，目前沒有再出現敲門聲，是真是假還是心理作用，仍是個謎。



大宅傳出敲門聲響時，村民發現一道長而柔和的不明光線（紅圈示）射向大宅。（網上影片截圖）

事件首先發生在峇株巴轄縣巴力拉惹和亞依淡一帶的馬來甘榜（意即馬來人居住的村落），35歲婦人侯賽因（Nur Yana Nazwa Hussin）和46歲丈夫薩爾比尼（Nizam Sarbini）育有2名孩子，與父母同住涉事的村內。侯賽因估計自己一家是最先出現的受害人，一周內經歷3次的詭異敲門事件，第一次發生在本年11月3日凌晨大約2時，大宅前窗遭到敲響，於是她打開窗戶，但發現無人，46歲丈夫薩爾比尼（Nizam Sarbini）甚至走出去了解，再巡視住處，但都沒有任何發現；第二次發生在本年11月8日凌晨大約2時，前後門先後同被敲響，侯賽因今次不敢開門查看。

侯賽因翻閱閉路電視，都是沒有見到任何人，反而是有一道長而柔和的不明光線射向大宅，所以將影片上載至社交媒體，詎料其他村民表示遭遇同一境況，當地村民人心惶惶，晚間不敢出門，懷疑有人修練巫術或黑魔法。

馬來西亞柔佛州議會永平州議員林添順前往巴力拉惹和亞依淡一帶的村落了解，侯賽因亦向他講述事件。

馬來西亞柔佛州議會永平州議員林添順前往巴力拉惹和亞依淡一帶的村落了解，侯賽因亦向他講述事件。（林添順facebook影片截圖）

神秘敲門聲甚至蔓延到數十公里外的居鑾縣和哥打丁宜縣，facebook流傳另1條閉路電視，片長約52秒，有消息稱位於居鑾縣的斯里南峇花園同樣有居民受害，可見本年11月20日凌晨夜闌人靜，但清楚錄到不時傳出多下敲門聲，類似用鐵狀物體打擊閘門的聲響，但屋內屋外當時無人。

當地居民表示看到相關影片，但不確定在該花園的哪一個路段拍攝，居鑾警區主任峇林助理總監向當地媒體指，警方沒有接獲有關住戶的報案。

當地多處傳出神秘敲門聲，居民嘗試猜測原因，除了猜測有人修練巫術或黑魔法之外，亞依淡縣屬下的甘榜村長末依薩懷疑是巴力拉惹和亞依淡附近的發展工程觸怒神鬼，因而引發敲門事件，居民遂前往清真寺禱告，聲稱敲門聲開始變少。

另有消息稱，曾有研究超自然現象的伊斯蘭醫療組織事後前往涉事村落，經調查後認為村內出現1種神秘生物，並有高手主動到村內作法，隨後沒有再出現敲門聲響。

（綜合）