五月天疑假唱｜麥田農夫「半年踢爆20位歌手假唱」認：為了蹭熱度

天團五月天遭大陸音樂鑑定達人「麥田農夫」直指演唱會有部分假唱，加上音樂博主「聲理學」向上海消保委提出檢舉，官方表態已經展開調查，將透過科學鑑定演唱會音檔是否有假唱。而踢爆假唱的「麥田農夫」回應陸媒：「人聲不是機器」，網友發現，他短短半年內指控了20多位歌手假唱，並坦言目的就是為了蹭熱度。



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據陸媒《紅星新聞》報導，「麥田農夫」根據粉絲提供五月天11月16日上海演唱會的音檔，透過軟體進行分析，並將音準極穩定的歌曲判定假唱，被網友質疑「唱得準就是假唱，這個判斷對嗎？」他4號受訪回應，「人的嗓子不是機器 ，不可能一首歌的每個音都特別地準。若軟件（軟體）顯示，每個音的音準都特別準，基本肯定這個人聲經過了後期修音，如果檢驗素材是來自演唱會人聲，那就是假唱。」而且陸媒稱麥田農夫是結他手。

「麥田農夫」的來歷也引發外界好奇。他在大陸影音平台BiliBili自介寫「拍照片的結他手」，近日陸網瘋傳一則起底留言，內容稱「麥田農夫」會彈結他，但是彈得不好，樂隊沒人要，酒吧助演的飯碗都沒保住，模仿過大陸樂團的創作歌曲，但是沒有個人作品，帳號原本發表翻彈演奏影片，但是播放量只有數百，後來獲得資本注入，2月前後開始，由營銷公司提供改編軟體發表使用音樂軟體鑑別真唱假唱的影片，播放量瞬間飆升至數十萬。該則爆料留言也質疑軟體真實性。

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有關「麥田農夫」起底文瘋傳，有網友以自身經歷分享。該位博主認為，麥田農夫主要是透過軟體鑑定，與本人能力無關，且博主透露，自己過去也發表過藝人假唱影片，但是火速被檢舉下架，但是麥田農夫發表超過半年都沒有收到提告，兩人命運大不相同。

據陸網統計，「麥田農夫」自1月底起轉型，短短半年已經指控了20多位歌手藝人假唱，包括蕭亞軒、許魏洲、吳莫愁、汪蘇瀧，大多以晚會演唱的畫面解析音檔。他接受陸媒《紅星新聞》訪問，坦言打假歌手假唱是為了蹭熱度，其他理由說出來別人也不信。他發表質疑五月天上海演唱會假唱的影片，至今播放量已經258萬。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】