五月天疑假唱｜官媒罕見狠批「5首歌有問題」北京律師揭恐怖下場

知名樂團五月天日前巡迴至中國大陸上海市開唱時，被當地音樂博主指出疑似「對嘴」，更向文化市場稽查部門舉報，雖然五月天所屬的相信音樂發聲駁斥，並稱將直播後續場次供觀眾檢驗，但中國官媒《人民日報》罕見出手點出其中5首「唱得有問題」，有北京律師認為，若假唱情節嚴重，恐將被「終身禁唱」。



近日中國音樂部落客「麥田農夫」用軟體分析五月天11月16日在上海演唱的12首歌曲，由於音準過於穩定，判定其中5首疑似對嘴，並向有關部門舉報。而相信音樂則宣布將全程直播台灣8日凌晨3時在巴黎的演唱會，邀請所有五迷觀看直播釐清真相。

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《人民日報》5日評論報導，雖然未指明道姓，但提及「某知名樂團上海演唱會部分歌曲，有假唱的情形。」文章指出，演唱會觀眾眾多，票價不菲，強調「抵制假唱，堅持真唱是音樂工作者的基本職業操守、本分」，稱「演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。」當局指出，對於觀眾的合理質疑、投訴意見，演唱會的表演者、主辦方，均須加以正視。文化主管部門也要加強監管，讓假唱行為無處遁形。

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《海峽網新聞》報導，針對五月天假唱風波，北京市文化市場綜合執法總隊、上海市文旅局執法總隊等官方機構已宣布將展開調查。北京市京師律師事務所律師許浩則表示，歌手在演唱會中假唱屬違法行為，這種行為涉嫌消費欺詐，觀眾可要求主辦方「退一賠三。」一旦被認定假唱，涉事歌手可能面臨不同程度的行業聯合抵制，情節嚴重的可能被「終身禁唱」。

五月天主唱阿信則更新社群軟體動態，寫下「盡在我，做好自己，人生可以很簡單。」疑似針對風波回應。

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