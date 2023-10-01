面相｜鹹濕仔有樣睇！6大好色男面相 攣毛性慾強厚唇主動索愛
撰文：中天新聞網
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俗話說相由心生，命理網站《旺好運》就分享了6個面相特徵，像是天生毛髮鬈曲的男人性慾強，特別好色，上、下嘴唇都偏厚的男人，是熱情主動的肉慾派。
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面相一：毛髮鬈曲
若天生頭髮、毛髮鬈曲的男人，加上全身手腳的毛髮也多，表示性慾強，特別好色，很受女人歡迎，他們只要遇到美女就會出手。
面相二：臉型修長
臉型修長的男人頗有城府，他們很善於操控異性的心理，總會讓女性不由自主想靠近，在一起後又有偷吃、劈腿的問題，最後落得人財兩失。
面相三：眼睛狹小
若眼睛天生狹小、瞇瞇眼的男人，他們性慾強、精力旺盛，看見漂亮的女性就控制不住慾望，想盡辦法靠近對方，是個好色之徒。
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面相四：眉眼有痣
在眉毛、眼睛的中間，也就是「田宅宮」有痣的男人，心性比較不穩定，尤其對美色沒有抵抗力，很容易掉入桃色陷阱。
面相五：眼白有痣
眼白中有痣或斑點的男人，是天生的強力發電機，到哪都有桃花運，而他們也不會拒絕異性投懷送抱，就算結婚了也易受外在誘惑。
面相六：嘴唇渾厚
上、下嘴唇都偏厚的男人，是熱情主動的肉慾派，性方面的需求很強烈，他們對感情和性都十分坦然，不會放過任何能親近美色的機會。
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