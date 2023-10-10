面相｜四種女人面相必定擊退小三　額頭高、顴骨高為爭仔搏到盡

許多女人都擔心另一半有小三，因此疑神疑鬼；如果真的抓到愛人出軌，更是令人傷心欲絕。



不過命理網站《旺好運》表示，四種面相的女人，即使遇到第三者，也能夠輕鬆擊退對方，捍衛自己的愛情。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、額高顴高

女人如果額頭高、顴骨高，就會相當有氣勢，不會輕易退縮，會和情敵鬥到最後一刻，取得最終的勝利。

二、眼尾向上

這樣的女人眼力好、觀察力敏銳，遇到情敵會冷靜應對，詳細探聽對方的優點及缺點，並且找到弱點加以攻擊。

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三、鼻樑挺直

擁有挺直鼻樑的女人，意志力非常強，即使遇到感情問題也會保持冷靜，然後使出計謀擊敗小三。

四、嘴大上揚

如果嘴型較大且嘴角上揚，代表性格積極、樂觀，行事作風非常光明磊落，遇到情敵也能正面迎戰，獲得勝利。

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