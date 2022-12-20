男子不煙不酒飲食清淡　卻胃癌腫瘤大出血　醫生揭常吃這水果出事

【胃癌／症狀】水果雖然健康有益，但也要因應自己身體小心選擇！有台灣醫生分享病例，一名已戒掉煙酒、患有胃癌的60多歲男病人，本身情況穩定，惟近日突然胃腫瘤大出血暈眩住院，問診才發現竟是每天吃這種水果導致。



（示意圖／gettyimages）

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於Facebook發文分享病例，指近日收治一名60多歲男性住院病患，該男病人有胃癌病史，正接受抗癌治療，過去一年情況穩定沒什麼併發症，惟近日突然大出血暈眩住院，胃鏡檢查發現是胃腫瘤出血。

錢醫生於是問病人近期飲食情況，對方表示罹癌後已戒掉煙酒，非常注意飲食，「很少外食，烹煮很清淡」，而除了胃藥，沒有另外服用藥物。錢醫生感到奇怪，遂繼續追問，才得知原來病人出血前每天會吃一顆桔，就是這個飲食習慣導致出血。

桔竟是出血元兇？（錢政弘Facebook）

錢醫生指出，雖然桔含有豐富維他命C、鉀和多酚，可保護呼吸道，惟算「酸性水果」，有可能增加胃腸傷口或潰瘍出血風險，建議有胃病或胃食道逆流的人要避免，平常人則多吃無妨。

錢醫生指出，雖然桔含有豐富維他命C、鉀和多酚，可保護呼吸道，惟算「酸性水果」，有可能增加胃腸傷口或潰瘍出血風險。（錢政弘Facebook）

胃癌7個常見症狀要留神



在香港，胃癌（Stomach Cancer）是癌症中的第四大殺手，每年新症接近1,000宗，發病率隨年齡增長升高，患者年齡中位數約為71歲。

胃癌是本港第四大癌症殺手（示意圖／gettyimages）

根據醫管局智友站，胃癌初期症狀不明顯，不少患者掉以輕心延誤診治，提醒如有以下7個常見胃癌症狀，要盡早求診：

1）持續消化不良、食慾不振

2）體重急速下降

3）小腹腫脹

4）進食後腹脹不適

5）嘔吐，甚至吐血

6）大便出血或大便呈黑色

7）貧血、疲倦、虛弱

