初三6大禁忌「千祈咪做愛」一犯色戒即褻瀆神明　切勿吃這2種水果

【初三禁忌／初三習俗／赤口／農曆新年／兔年／赤狗日】農曆新年除了享受與家人過年團圓的氛圍外，在傳統習俗中還是有許多禁忌需要注意，例如大年初三是俗稱的「赤狗日」，如果這天誤觸禁忌，小心可能會讓自己窮一輩子。



俗話說「初一早、初二早、初三睏甲飽（意即吃飽就睡）」是有背後意義的，初三因為禁忌較多，許多人會選擇用來好好休息，以下就整理出「赤狗日」的六大禁忌。（點圖放大了解👇👇👇）

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初三禁忌習俗一、忌宴客

「赤」字有「赤貧」的意思，所以不宜選在這天宴客，恐會帶來貧窮，把自己的財運都趕走。

初三禁忌習俗二、忌外出拜年

「赤狗日」是不建議外出拜年的，因為傳說赤狗是「憤怒之神」，碰到就有凶事發生，且傳說初三這天很容易與別人發生口角爭執，所以為了避免口舌是非，留在家中睡到飽是較好的選擇。如果一定要外出拜年的話也有化解方法，記得放一掛五帝錢在身上，用以化解口舌之爭。

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初三禁忌習俗三、忌點燈

傳說初三晚上是「老鼠娶親」的日子，所以許多人都會選擇早點熄燈入睡，才不會打擾到老鼠娶親，另外還會在廚房、倉庫等地方放置穀物，為老鼠「添妝」，期望能和老鼠共享整年的豐收，讓自己增添好家運，又被稱為「老鼠分錢」。

初三禁忌習俗四、忌行房

初三一般來說是最累的，如果行房的話女生氣血不足，可能防礙到老鼠娶親或是惹怒「憤怒之神」，導致夫妻間口角爭執，所以建議避開這天行房，夫妻之間更和睦。

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初三禁忌習俗五、忌吃米飯

習俗上稱初三是「穀子生日」，有些農民會在這天不吃「米飯」，以免得罪米神導致新年的收穫不好。

初三禁忌習俗六、忌拿去廟裡拜拜的水果帶籽

如果初三想到廟裡拜拜祈求平安，攜帶的水果記得要以3、5單數為主，也盡量不要帶有籽的水果，例如番茄或是番石榴（芭樂），因為這兩類水果籽多，吃下肚後不易消化，籽會隨著人體的排泄物排出來，如果用在祭拜神明上恐有不敬與不潔的疑慮。

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