51歲男心口好痛照心電圖　醫護只開胃藥　病人被誤診苦撐6小時亡

馬來西亞發生一宗懷疑醫療失誤案件，一名51歲男子突然心絞痛，被鄰居送往醫院求診，即使照了心電圖，助理醫護人員仍聲稱他有胃病，所以只開胃藥，叫他等待進一步檢查。兒子探望父親時，發現對方昏迷不醒，要求醫護人員盡快診治不果，最終等了大約6小時，病人宣告死亡，死因是急性下壁心肌梗塞（acute inferior myocardial infarction ），前市議員公開事件，醫院和衛生部正展開調查。



死亡證明顯示死因是急性下壁心肌梗塞。（David Marshel facebook圖片）

馬來西亞前市議員馬謝爾（David Marshel）在facebook交代事件指，事發位於吉打州雙溪大年，51歲印度裔男子蘇布拉馬尼亞姆（Chandran A/L Subramaniam）本年12月3日凌晨0時45左右突然心絞痛及呼吸困難，被鄰居送到附近一間醫院診治。一名助理醫護人員經檢查後，再為他照了心電圖，聲稱他只是胃病，除了給予胃藥之外，沒有其他治療，叫他掛號等待接受進一步檢查。

兒子隨後抵達醫院探望父親，卻發現對方陷入昏迷，於是和醫護人員展開爭執，要求派人救治父親，但始終無人伸出援手。去到凌晨4時半左右，理應叫到蘇布拉馬尼亞姆的號碼，但醫護人員仍然聲稱他只有胃病，不肯提供治療。

死者遭到誤診，耽誤了約6小時後不治。（示意圖/Getty Images）

去到清晨約6時，死者被送到急症室接受心肺復甦搶救，大約半小時後，即是早上6時31分，醫生通知家屬蘇布拉馬尼亞姆過身，死亡證明顯示死因是急性下壁心肌梗塞。

馬謝爾公開事件，批評醫護人員無法分清楚胃病和心臟病，要求醫院和衛生部徹查事件，衛生部發出聲明指正調查一宗懷疑涉及助理醫務人員疏忽的事件，並向死者家屬表示哀悼，強調「如果患者在醫院接受治療時出現任何疏忽，將不會妥協」。醫院管理層對事件表示遺憾，表示嚴肅對待事件，同時強調不會容許醫務人員任何疏忽，將會把調查結果呈交給死者家屬，以保障私隱。

（綜合）