天灸抗疫保健助長新冠康復　中大中西醫三九天灸治療計劃｜附詳情

文：林玉瑜醫師＠香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所兼任導師、註冊中醫

今年好像較往年早一點感受到寒意，每年深冬來臨時，就是貼天灸的好時機，究竟冬天是暖一點好呢? 還是愈冷愈好呢? 除了可以穿上漂亮的大衣之外，原來冬天氣溫夠寒冷，就代表陽氣的儲藏做得夠好，陽氣的儲藏做得好，下一年才能有足夠的陽氣去生發，萬物的成長、農作物的收成也會較好；人體也是一樣，若在冬季能夠好好使陽氣潛藏，去寒就溫，那麼身體便能好好儲備能量，待來年春日再臨，便會生機煥發，生生不息，正氣充盛。



中大中西醫推出三九天灸計劃，（資料圖片）

我們就看看常用天灸藥物肉桂，也能學到一些關於人體陽氣的概念和與健康的關係。它是樟科常綠喬木植物肉桂的樹皮。性熱、味辛甘，歸脾、腎、心、肝經，具有溫陽補虛、散寒止痛、引火歸元的作用。我們常常聽到有人說自己虛不受補，又怕冷受不了空調，但稍一不慎又會熱氣上火，究竟這一類朋友應該怎樣調補身體呢？首先，我們要分辨他上火的原因，人一生的陽氣根於下元腎陽，如果患者屬於上實下虛的證型，就好像爐灶的火，要在下頭緩緩燃點，方能溫暖周身，但若我們在上頭置一鍋油，再在上面拋一個火苗，就會搶起火來，熊熊烈火，不但不能正常溫煦人體，反而形成各樣上火熱氣之症狀，如咽痛、口乾、暗瘡等，並且當火熱都上炎的同時，就遺下了下元的虛冷，這是因為正常的陽氣都跑到上方去了。

這也回應了我們四季順應天時而養生的道理，陽氣越是潛藏得好，歸於本位，就越能發揮好它的作用。故此，天灸藥貼經常都會用到肉桂這味中藥，目的就是要為眾多辛溫發散的藥物作一個引子，叫陽氣都潛聚溫養腎元，本身亦有發散風寒的作用，好叫下元得溫，同時外寒得去，則諸多過敏、咳喘、頑痺、久痛可以緩解。

中醫指天灸可以作為一個疫後保健的方法。（資料圖片）

那麼，一些不覺得有虛寒，也常常熱氣的人，可以做天灸來治病嗎? 我們要先看看他的舌脈，如果證屬鬱熱及濕氣較重，也是可以應用天灸作為治病的工具，並且配合中藥或針灸把真正不好的邪熱清解出來，身體自然會覺得舒服很多。

另外一個較多朋友感到有興趣的問題，就是天灸可以作為一個疫後保健的方法嗎？答案是可以的，筆者感覺很多長新冠的成因，都是緣於疫病的餘邪未清。於疫情期間，患者在素體的不平衡及體質偏勝未解決的情況下去對抗疫癘之氣，自然力有不及，縱然勉強戰勝了疫症，但難免損兵折將，感覺連平時的亞健康症狀也倍大起來。這時中醫的介入正好根據患者身體的不平衡而作出調整，揀選適合的穴位進行天灸敷貼，配合中藥或針灸清解餘毒，方可使疫後遺下的邪滯痰瘀都宣導排解，這才讓人感覺神清氣爽，真正的從病裏恢復過來。

倘若你看了以上文章，對所提及的天灸療法有興趣，歡迎你參加下週起於香港中文大學醫學院中西醫結合醫務中心推出的「三九天灸治療計劃2023」，註冊中醫師會先為你看舌診脈，然後揀選適合的敷貼穴位及提供專業的保健意見。如你覺得需要為身體的各種不適或擾人的毛病尋找解決的方法，不妨試試天灸療法，把握「祛寒抗病」的好機會，為健康打打氣！報名及詳情，請點擊此網址或掃瞄QR Code﹕https://cuhk.hk/mox23

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）