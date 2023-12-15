鞋上驚見「迪士尼公主級大眼激橙毛毛蟲」：以為是Cheetos芝士條

還以為是兒子掉的餅乾。



國外一名爸爸日前想穿上拖鞋到院子，意外發現鞋子上掉了一根芝士口味的「奇多餅乾」（Cheetos），走著走著絲毫沒有掉落的跡象。

仔細一看才驚覺是一隻有著迪士尼公主般大眼的毛毛蟲，讓他直呼「從沒見過這樣的東西」（點圖放大瀏覽）：

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根據《The Dodo》報導，亞當祖恩（Adam Zurn）平常在走廊放了一雙拖鞋，某天他想到後院看一看，穿上鞋子卻發現黏了一個像是奇多餅乾的東西。

亞當表示「我以為是兒子掉了一根奇多，或是他故意把奇多黏我鞋子上」，然而走一走卻發現始終甩不掉這根奇多。

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亞當停下腳步仔細觀察，赫然發現牠其實是個「超級橘色」的毛毛蟲。亞當形容牠是有著迪士尼公主般大眼睛的卡通人物，拍下照片PO上臉書詢問這是哪種生物，引來許多網友解答是鳳蝶的毛毛蟲。

亞當驚訝表示「我從來沒見過這樣的東西」，他事後將毛毛蟲輕輕地放在草上轉身就走，從那之後再也沒有看到這條「奇多餅乾」一眼。亞當笑著說「說不定明天夏天我還能再看到一隻」。

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