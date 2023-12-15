高才通協會辦相親大會　TVB前主播、公司主席捧場　報名女多男少

港府近年積極搶人才，今年首11個月「高端人才通行證計劃」（高才通）有4.6萬個申請獲批，94.5%來自內地。協助高才解決職業發展及生活等問題的香港高才通人才服務協會今日（15日）舉辦第一屆相親（相睇）大會，協會公布多名優質男女嘉賓，包括深圳廣電主持、TVB前主播及互聯網公司創辦人等，助高才俊男美女認識。據悉活動有逾百人報名，不過，協會理事會會長立法會尚海龍向《香港01》透露，現時參加者女多男少，比例約是3至4名女士對1名男士，故希望有更多男士可極積參與。

活動在網上引起熱議，網民揶揄活動名太過老土，「忍唔住笑咗出聲」，雖然不少網民批評嘉賓外表，但有留言認為他們的履歷「真係勁」，「邊有咁多又讀到書又靚仔靚女」。



香港高才通人才服務協會舉辦首屆「緣起香江，情定維港」青年男女交友聯誼。（香港高才通人才服務協會圖片）

香港近年出現移民潮，政府積極推動「搶人才」，其中以高才通計劃吸引高質人才。而香港高才通人才服務協會舉辦首屆名為「緣起香江，情定維港」青年男女交友聯誼，協會專頁指活動男女嘉賓報名人數過百人，高才及香港青年各佔一半，聯誼活動於今日（15日）下午3時至晚上9時舉行，並公開多名參加聯誼的男女嘉賓。

「緣起香江，情定維港」青年男女交友聯誼嘉賓名單：

「緣起香江，情定維港」青年男女交友聯誼嘉賓包括TVB普通話新聞前主播林凱鈴（Mina Lin）。（香港高才通人才服務協會網站圖片）

+ 8

專頁公開多位出席嘉賓的海報，全為80後、90後男女，包括香港教大博士兼深圳廣電主持、理大碩士學歷的中文教師、香港註冊工程師、互聯網公司創辦人、生物科技公司主席、港大碩士美食博主、IT商業分析師、教大客席講師、TVB普通話新聞前主播、2020年福布斯中國30歲以下青年精英等等。協會稱活動旨在協助高才通的俊男美女互相認識。

「緣起香江，情定維港」高才相親大會引起網民討論，惟不少人批評活動名稱太過老土，「個活動名有冇再老土啲」、「個名真係老X土到佢」、「好老尷」、「唔好意思真係忍唔住笑咗出聲」。內地流行相親文化，有網民建議不如製作為相親綜藝，而且內地的相親節目拍到成行成市，會更有吸引力，「佢哋係唔知點解好鍾意相睇」、「搞綜藝電視節目咪幾好」、「國際相睇之都」。

有網民又指參加者的照片「太重濾鏡」、「30歲以下青年精英個樣好成熟」，但也有留言認為女嘉賓外貌出眾。有網民平心而論，指看過嘉賓履歷的確是高才，「成班個底都真係勁嘅講真，邊有咁多又讀到書又靚仔靚女」。

據早前報道，高才通自2022年12月28日實施以來，接獲逾6萬宗申請，近5萬宗獲批申請中，超過四成的B類及C類申請者畢業於海外頂尖大學。而今年首11個月，局方接獲共58,550宗申請，46,806宗獲批，94.5%來自內地。

（綜合）