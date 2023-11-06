盲眼龍婆預測2024七大事件　普京被暗殺　恐怖分子向歐洲發動攻擊

保加利亞著名靈媒「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）26年前早已離世，但生前預言常與現實不謀而合，包括911恐攻、英國脫歐、俄烏戰爭都成真！



如今隨著2023年將邁入尾聲，龍婆也預言了2024年的七大事件，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將被暗殺，阿茲海默症（Alzheimer's）在內的不治之症將有新療法等。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1. 普京被暗殺

《鏡報》報導，普京發動俄烏戰爭近2年導致俄國遭全球制裁，他自己也成為國際通緝犯，儘管他過去曾躲過數次暗殺，但龍婆斷言，他明年將被俄羅斯自己人「解決。」普京罹癌、死亡傳言不斷，日前還爆出「心臟驟停」昏迷，不再有能夠治理國家的能力，而克里姆林宮一概駁斥謠言。

2. 歐洲恐攻將增加

明年將有一個「大國」進行生物武器試驗或攻擊，恐怖分子將在歐洲發動攻擊。

3. 巨大經濟危機

明年將會出現一場巨大經濟危機，影響全球經濟，影響因素有債務增加、地緣政治緊張局勢加劇、經濟力量從西方向東方轉移。

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4. 可怕氣候事件

明年將會出現可怕天災，由軌道改變造成；由於這通常很長一段時間才會發生，若在短時間內出現，恐會引發氣候破壞和輻射水平飆升等問題。

5. 網路攻擊

高級駭客將直接攻擊電網和水處理廠等重要基礎設施，威脅國家安全。

6. 醫學突破

阿茲海默症在內的不治之症將有新療法，癌症也將能治癒。

7. 科技革命

量子運算（quantum computing）將取得重大突破，能比傳統電腦更快解決問題。如果明年確實發生這種情況，將進一步加速人工智慧（AI）的運作速度。

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