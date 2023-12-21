冬天1日應該洗幾多次面？7招改善氣色又驅寒　浸腳原來有禁忌？

冬天是護膚和養氣血的黃金期，因為空氣乾燥，肌膚容易缺水，絕對不可以覺得天氣太冷就懶得護理皮膚或保養身體。



小編整理了7個秋冬驅寒小技巧，讓你在冬天偷偷變美，來年春天時搖身一變，成為氣色超好的漂亮女孩！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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溫水洗臉、馬上擦乾護膚

因為冬天室內外的溫差很大，過冷或過熱的水都會刺激到皮膚，容易讓皮層變薄、或是變紅，洗完臉後要馬上擦乾臉，不可以等自然風乾，因為水分的蒸發會順便帶走我們臉上本身的水分。

另外，冬天時皮膚分泌的油脂較少，洗臉的次數也不可以過多，一天不要超過2次。

隨時隨地內外補水

冬天不僅氣候乾燥，室內可能因為開了暖氣比較溫暖，都會加重皮膚缺水，可以帶著補水噴霧，隨時給肌膚補水、舒緩，或是多喝溫水，推薦飲用花茶，還可以增加我們的抵抗力體內外都要充分補水。

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勤塗抹護膚品

冬天必備的護唇膏、護手霜都要隨身帶著，不只臉部，嘴唇和手部也都是長時間暴露在空氣中的肌膚，絕對不能漏掉，要及時塗抹。另外，若要讓臉上的水分好好被鎖住，一定要在護膚的最後一部塗上乳液面霜，每天睡前也記得塗上香香的身體乳，讓全身的皮膚都被滋養到。

用溫水敷面膜

雖然冬天敷面膜總會冰到讓人起雞皮疙瘩，不過敷面膜是讓皮膚快速補水的妙招之一，如果真的太怕冷的話，建議可以將面膜放在35-45度的溫水裡泡3分鐘後再使用。

多吃蛋白質和鐵

補血最需要攝入充足的鐵漢蛋白質等食物，像是內臟、海帶、黑芝麻、黑木耳等等。也不要時長暴飲暴食，主動養脾胃，少吃寒涼食物，減少氣血虧虛。

睡覺穿襪子

穿著襪子睡覺可以降低寒氣從腳底進入體內，提升足部溫度有助於促進氣血循環。

泡腳

冬天泡腳不只可以暖和全身，也可以讓體內的血液循環暢通，對健康和氣色都非常有幫助。不過，以下有幾個泡腳禁忌要多加注意。

1. 泡完後要立刻擦乾，因為泡完腳毛孔都是打開的狀態，氣血都匯集在根部，若不馬上擦乾風寒會進入，越泡濕氣越重。

2. 泡腳後喝溫水，讓血液循環加快，幫助代謝。

3. 飯前後半小時不要泡腳，因為泡腳時身體的氣血會往下衝，若胃中還有食物，會影響消化。

4. 不可以亂加材料包，建議使用艾葉、老薑、紅花斗逐寒濕、通經絡的材料。



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