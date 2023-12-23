人妻當街被斬7刀送院不治　疑兇墮橋跳海獲救被捕　警調查原因

馬來西亞發生斬人命案，1名華裔人妻和女親友本月19日在街上相伴而行，突然有1名男子從後用利刀猛斬，人妻中了2刀倒地，兇徒再補5刀，行兇過程被附近閉路電視拍下，熱心途人見狀打算攔截兇徒，打了對方了1拳，但被推倒，傷者送院搶救，但最終不治，兇徒事後墮橋跳海獲救被捕，警方正調查案件。



女死者李燕宣（譯音）後頸和背部等位置中刀，送院不治。（網上圖片）

42歲女死者李燕宣（譯音）是當地華人，生前已經結婚，後頸和背部等位置中刀，事後倒在血泊中，由救護車送往詩布朗再也醫院接受搶救，延至當日中午11時58分傷重死亡，遺體將被解剖，以確定死因。

女死者和親友相伴而行。（網上影片截圖）

現場是位於北海的拉惹烏達舊商店街，根據閉路電視片段，事發當日早上近11時，李女和1名頭紮馬尾的女親友並肩而行，1名戴口罩男子從後方走近，並從環保袋取出帕朗刀（又稱巴冷刀），繼而從後猛劈李女，李女連中2刀倒地，刀手得勢不饒人，再補5刀，犯案後將利刀和環保袋丟在現場逃走，相信女親友嚇到未能作出反應，一時之間沒有阻止兇徒施襲，直到刀手離開後，她才走前蹲下觀看李女情況。

1名華裔男途人目擊李女遇襲後，立即衝出店打算攔住兇徒，他事後形容「但對方力氣大，我打了對方1拳，被對方推倒」，當時也有另一名中年男子想上前幫手，但都被對方推倒。

刀手事後墮橋跳海，獲救被捕。（網上圖片）

警方接獲報案，立即趕抵現場調查，隨後檳城大橋發生1宗墮海案，漁民救起1名男子，但經警方調查後，證實墮海男正是謀殺案刀手，威北警區主任莫哈末阿斯里助理總監發出文告表示，29歲男疑犯當日早上11時23分墮海獲救，目前已被檳州警察總部總案組扣留，仍在醫院接受治療，警方以刑事法典302條文（謀殺）方向調查案件，警方和鑑證組已在現場取得事發閉路電視畫面，現場亦有目擊證人錄取口供。

另外，本月16日，北海的海峽花園亦發生1宗斬人案，1名華裔老翁遭不明人士劈傷，目前仍在醫院接受治理。

（綜合）