出軌控訴？人妻租廣告版公開踢爆老公出軌　網民質疑賣這種廣告

得知伴侶出軌，被背叛一方當然生氣，報復招數可能估你唔到！馬來西亞有網民上載1個街頭廣告牌，內容顯示1名人妻指名道姓聲稱擁有丈夫在某處偷腥證據，並已交由律師處理，揚言離婚。人妻以奇招公開事件，令到出軌丈夫難堪，廣告牌內容引來網民熱議，「有錢人是這樣傳訊息的嗎？」。惟有人留意到「偷腥」地點是共享工作間，加上上載圖片人士正是該共享工作間的經營者，認為可能只是宣傳策略。



人妻租用廣告牌指名道姓指控丈夫出軌，更稱拍攝到對方在敦依斯邁花園傑瑞共享工作間出軌的影片，有網民懷疑是宣傳策略。（X圖片）

傑瑞共享工作間（Jerry Coworking Space）創辦人蒂亞（Timothy Tiah） 日前在社交平台X（前稱Twitter）上載1張圖片，顯示在馬來西亞吉隆坡敦依斯邁花園（Taman Tun Dr Ismail）拍攝到1個有趣廣告牌，內容是1名願意開名人妻指名道姓指控丈夫出軌惡行，斥責他愛說謊和搞外遇，而且「是1個膽小失敗者」，更稱拍攝到對方在敦依斯邁花園傑瑞共享工作間出軌的影片。

人妻更提醒「下次選擇無窗房間」，並叫丈夫毋須致電，其代表律師會打電話給他，下款則是人妻的名字和自稱即將成為前妻。

網民支持人妻踢爆老公出軌，但亦有人質疑是廣告噱頭。（示意圖/Getty Images）

帖文目前超過120萬次瀏覽，不少網民激讚人妻報復方式，笑言「有錢人是這樣傳訊息的嗎？」、「支持這位太太」，但亦有人質疑到底是廣告還是真人真事，「廣告牌提到可以選無窗房間，顯示傑瑞共享工作間隱密性高，很大機會是宣傳噱頭」。

有媒體更指蒂亞經營傑瑞共享工作間，剛巧人妻寫清楚丈夫在傑瑞共享工作間偷腥，未知是否出租行銷宣傳，當地媒體更向傑瑞共工作間求證，但未獲得回覆。

（綜合）