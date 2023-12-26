最慘聖誕禮物！抽到Dyson風扇咁筍？　得奬男拆禮物驚見真身崩潰

【聖誕節／聖誕禮物／拆禮物日】「拆禮物日（Boxing Day）」又是開箱聖誕禮物時候，但千萬別有過分期望！台灣網絡瘋傳多張照片，有男生獲得1份巨型禮物，包裝外形似足名牌「Dyson電風扇」，令他非常興奮，沒想到拆開包裝看到真身即時傻眼。

網民看過禮物真身爆笑，「中大獎了」、「看起來禮物本身還不錯。包裝上多了一些趣味」、「超有創意」、「了解到包裝的重要性」。



台灣網絡瘋傳多張照片，有男生獲得1份巨型禮物，包裝外形似足名牌「Dyson電風扇」，令他非常興奮，沒想到拆開包裝看到真身即時傻眼。（網上圖片）

Facebook專頁「爆料公社一日小編」分享多張照片，見到1名戴口罩穿深色外套男生，捧着1份巨型禮物。雖然禮物以黑色包裝紙包實，並以紅色彩帶繫上，但禮物上方1個空心大圓圈加上1個圓形底座，外形酷似名牌「Dyson電風扇」，令他相當興奮，滿心歡喜。

然而現實往往不似預期，男生打開包裝傻眼 ── 竟然是1罐奶粉及捲成大圓圈的獨立包裝Kit Kat朱古力，期望落空。

帖文引來網民爆笑，「中大獎了」、「包裝上多了一些趣味」、「奶粉也很貴耶……那麼大罐也不便宜啊……」、「超有創意」、「了解到包裝的重要性」、「我學到一招了」、「想看他當下表情」。

翻查資料，該組照片早於2022年2月流傳，而男生收到的並非聖誕禮物，而是公司「尾牙」後的禮物。當時上載照片的女網民表示，其公司「尾牙」後有交換禮物活動，有男同事抽中主管準備禮物，看禮物包裝以為是「Dyson電風扇」，結果大失所望，全場同事爆笑。