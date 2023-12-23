暖風機1個陷阱按鈕 按下電費爆增 專家教你這方法：省電又保暖
撰文：風傳媒
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台灣和香港冬季又濕又冷，許多人會用電暖器（暖風機），讓室內保持舒適的環境。不過，很多人開了電暖器後，就會把電暖器對著人吹，讓身體暖和起來，但其實這種吹法是錯的，難以達到長時間的保暖效果。
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電暖器別對人吹！放1位置保暖效果更加
重症醫師黃軒，在臉書上發文教大家正確的電暖器使用方式，他表示「選正確位置放熱」很重要，如果是對人吹只能達到短暫的溫暖效果，若冷空氣是從窗邊透進來的，就要把電暖器放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖，以達到室內長時間保暖的效果。
開電暖器搭配1電器，室內空氣更暖活
除了開電暖器，也可以同時「把電風扇打開」，把電暖爐放在地上，熱空氣會上升，導致熱空氣都往上跑，房間裡還是很冷，把電風扇對著天上吹就能均勻熱氣，讓暖暖的空氣下降，就能增加室內增溫效率，幫助降低電費。
別為了想省電按下微風模式，恐耗更多電
如果想要節電，除了搭配電風扇外，黃軒提醒使用「正確運轉模式」也很重要，很多人為了想要節省電費，而轉到「微風模式」，但其實這種運轉模式，反而會讓電費增加。想要達到設定房內18℃溫度，最佳的空調使用法，就是用「自動模式」，讓室溫上升到理想溫度，這會比較省電費。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：電暖器按1個「陷阱按鈕」電費爆噴！醫生教正確吹法：又省電、又保暖】