噴血MMA｜女神級格鬥選手轉戰OnlyFans 着迷你比堅尼肉搏惹哄動
撰文：中天新聞網
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29歲的前UFC選手珮吉（Paige VanZant）又有驚人之舉，最近珮吉與模特兒好友僅穿著類似比堅尼的內衣，進行了一場渾身抹油的格鬥扭打，目的就是為了她的個人OnlyFans帳戶宣傳。
自2014年征戰各大賽場打出名號，有實力又兼具性感美貌的珮吉於2020年離開了UFC（終極格鬥冠軍賽），加入新興拳擊聯盟BKFC「無拳套拳擊聯盟」打裸拳。
IG粉絲逾320萬超誇張 點擊放大瀏覽珮吉的照片：
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但在輸掉前2場後，珮吉就再也沒出賽，這讓BKFC主席費德曼（Dave Feldman）有點不滿，並稱若珮吉要是再不回來比賽的話，她的BKFC生涯將出現危機。
高人氣的珮吉在IG上有超過324萬名粉絲追蹤，網友看到她抹油上陣，紛紛留言表示：「這就是我想要的死法」 、「我想當你的裁判」、「真他Ｘ的太火辣了」。
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