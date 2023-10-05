杭州亞運｜韓國沙灘排球仙氣美女選手申智恩爆紅　IG辣妹Look曝光

杭州亞運正如火如荼進行中，而在沙灘排球賽場上，則出現一名來自韓國的美女選手申智恩。



她擁有白皙且細嫩的皮膚，和陽光沙灘給人的印象不相襯，精緻的五官、秀麗高冷的臉孔，長相激似知名女演員李聖經。

身高173公分的她還擁有修長美腿，令許多韓國網友垂涎欲滴，直呼「她簡直像仙女！」

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韓國22歲的沙灘排球美女選手申智恩（신지은）於2001年出生，來自大邱廣域市，在2019年沙灘排球世界巡迴賽女子組排行第13名，先前曾經打過室內排球，後來才輾轉將目標轉移至沙灘排球。

回顧申智恩出戰杭州亞運的各種影像，當她在沙灘舉起排球時，時間仿若靜止般，汗水浸濕了她烏黑的秀髮，白晰亮麗且充滿光澤的細緻皮膚彷彿閃耀的夜明珠，告訴台下的觀眾，何謂「香汗淋漓」。

當她拿起保特瓶喝水時，更彷彿拍攝知名運動飲料廣告般，纖纖玉指令男性粉絲們忍不住垂憐。

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雖然杭州亞運官網在申智恩的個人資料簡介中，標示她的身高為171公分，不過韓媒所標示的身高為173公分，白皙的皮膚配上一雙大長腿，完美的身材讓韓國論壇的男網友們為之瘋狂，「是仙女下凡嗎」、「沙灘排球選手的皮膚怎麼可能那麼白」、「看來我心愛的人又多了一位」、「是都在室內訓練嗎？真的是又白又乾淨」。

申智恩平常也會在社群網站Instagram分享她的日常生活，可以看到身穿便服的她在穿著打扮上獨具慧眼，給人鄰家女孩、國民女友般的感覺，她甚至還穿上粉紅色和服，白皙精緻的臉龐，可以幻想著櫻花花瓣散落的模樣。

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不過，韓國網友和粉絲們恐怕得感到失望，因為之後在電視賽事轉播已經無法再見到申智恩的身影。

申智恩在杭州亞運的賽事表現並不如預期，9月19至22日的4場賽事皆敗下陣來，輸給菲律賓、哈薩克、斯里蘭卡、中國的選手，等於是9月23日開幕典禮之前，在預賽時就慘遭淘汰。

賽後，申智恩向喜愛她的粉絲們致謝：「非常感謝教練和所有為我加油的朋友們，我以杭州亞運為奮鬥目標，在這5年的時間以內，雖換過幾次搭檔，但在這艱難的時局，我想向我的搭檔們道謝。此次能夠披上太極旗（韓國國旗）出戰杭州亞運，對我而言簡直如夢一場，儘管我累積的經驗還是太少了，這是很珍貴的機會，非常可惜。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】