激靚原住民正妹竟係舉重選手　傷後復出即奪金　反差萌俘虜網民

台灣青年盃暨精漢堂盃舉重錦標賽4日在台灣大學舉重館開戰，「表特女神」方莞靈也揮別傷勢低潮參戰，最終在社女組49公斤級，以抓舉81公斤、挺舉95公斤、總和176公斤摘金。



方莞靈去年經歷了肩膀、腰部、膝蓋等傷勢困擾，還一度染疫確診，讓她陷入不小低潮，直到去年底才在總統盃復出，雖然輕鬆摘金，但成績距離顛峰仍有一段距離，如今參戰青年盃，可藉此測試狀況調整是否漸入佳境。

方莞靈比賽的威武模樣和私底下的裝扮形成高度的「反差萌」（點擊放大瀏覽）：

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身為嘉義阿里山的鄒族女孩，方莞靈混血感十足的精緻臉龐，搭配一頭捲髮，完全就是正妹一枚。

私底下時髦的裝扮更與舉重場上的威武模樣形成高度的「反差萌」，還因此躍上PTT表特版，引發鄉民們熱烈討論，「鄒族的混血感」、「笑起來可愛」、「賽後訪問超可愛的啦，反差萌」、「又強又美，還年輕，未來令人期待」。

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