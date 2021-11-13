花式溜冰選手本田真凜被封「日本最美運動員」　三姊妹顏值都超高

日本溜冰好手本田真凜2歲就開始溜冰，除了堅強實力外，也有著甜美外貌，曾於19歲的時候擊敗福原愛成為「日本最美運動員」，她目前20歲，IG粉絲人數已經破百萬，也有人發現，她們家3姐妹，每個顏值都超高，甚至還有人是童星出生的演員。



本田真凜被稱為「冰上精靈」，今年20歲，她在19歲的時候就擊敗乒乓球好手福原愛，成為日本人心目中的「最美運動員」，曾於2017年到台灣參加世界青年花式溜冰錦標賽，亮眼表現獲得亞軍，在2018年平昌冬奧也被視為奪牌熱門人選，可惜表現失常，連代表隊資格都沒拿到。

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她成為「日本最美運動員」後，各項廣告邀約不斷，根據媒體統計，本田真凜代言的價碼僅比球后大坂直美少，不過她最後仍然沒有選擇進軍演藝圈，而是留在溜冰界發展，讓不少人期待她在北京冬季奧運強勢回歸。

本田真凜家境富裕，在5兄妹中排行第3，有1兄1姐與2個妹妹。本田真凜的長兄本田太一、四女本田望結、五女本田紗來都在學習花式滑冰，另外本田望結同時也是童星出身的演員，2011年曾經參與過電視劇《家政婦女王》的演出，3姊妹的顏值都是出眾的高，吸引大批粉絲。

本田三姊妹紗來、真凜、望結，顏值都超高。（IG@marin_honda）

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