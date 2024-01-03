日本地震受災地區「石川縣」有什麼特色？網民列3優點：價廉物美

日本石川縣能登半島日前發生規模7.6強震，造成石川縣災情嚴重。對此，一名網友表示，第一次聽到石川縣這個地名，好奇當地有無特別名產？貼文一出後，讓不少去過的網友表示，石川縣城市步調緩慢，和台灣的花東地區頗為類似。



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這名網友在PTT以「石川縣在日本是什麼樣的存在？」為題指出，石川縣附近發生大地震，希望當地的居民平安無事，並順利度過難關。但自己對日本不熟，只知道東京、名古屋、大阪等，是因為地震第一次知道石川縣，好奇石川縣在日本是什麼樣的存在？有什麼特別出名的物產嗎？

貼文一出後，讓曾去過石川縣的網友大讚當地物價美廉、海鮮好吃、步調緩慢，最有名的城市為金澤市，紛紛表示「八田與一的故鄉」、「長腳蟹好好吃」、「金澤海鮮超棒，重點是完全脫離大都市」、「我超愛金澤耶，之前去那裡玩感覺非常的舒服」、「物價房價低到靠北」、「鯖魚超好吃」、「西岸特色蝦類一定要吃」、「金澤漂亮好玩，能登半島就…鄉下」、「海鮮有夠讚、飯店又便宜」。

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不過，也有部分網友說明，石川縣就是鄉下，若觀察地理位置，等同台灣的花東地區，紛紛表示「石川縣就是日本的花蓮啊！」、「花蓮、台東」、「就類似台灣東部，比北海道不出名」、「很像台東」、「日本花東的概念...就鄉下」、「看地圖應該是鄉下」、「鄉下中的鄉下，就是要開車半小時才有一間便利商店」、「像台灣的葛瑪蘭」。

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