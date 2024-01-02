日本地震｜這個台「萬大事都不改」卻插播海嘯消息　網稱大事不妙

日本石川縣能登地區1月1日下午4時10分發生黎克特制規模7.6強震，隨後再發生數十次餘震。此次能登半島地震發生於元旦假期，正值日本民眾到神社「初詣」參拜、休假遊玩期間，劇烈的搖晃各地頗有感，紛紛憂心震央附近地區的災情，就連號稱「最強都市傳說」、鮮少插播重大新聞的東京電視台，都在元旦特別節目時，緊急插播了石川縣地震、海嘯警報的新聞，讓日本網友也心急表示：「這次真的很嚴重啊」、「大事不妙」、「居然連東京電視台也……」、「這次是來真的啊」。



東京電視台（テレ東）在日本流傳着「最強都市傳說」的外號，原因是當發生重大新聞時，東京電視台因為人手嚴重不足，多半會選擇依照原定計劃播出節目，鮮少插播重大新聞。即使發生非常重大的事件，例如2011年的311大地震，東京電視台在緊急插播新聞後，也會很快回到原訂的節目播出計劃，因此久而久之，在日本民眾之間就流傳着東京電視台「最強傳說」的說法，倘若電視台真的插播了新聞，就代表該事件的嚴重性不容小覷。

連東京電視台也緊急插播地震新聞，就知事態有多嚴重！（按圖了解）

東京電視台的新聞插播，連其他日媒也關注，《日刊體育》、《體育日本》指出，在此次能登半島地震發生之後，東京電視台本來正在播放「孤獨的美食家元旦！全集一口氣看」特別節目，但節目也遭到中斷，插播了緊急播報，改為播出海嘯警報相關的內容。

日本網友對於東京電視台的新聞插播也表示擔憂及訝異：

．「那個東京電視台居然……」

．「阪神大地震的時候，東京電視台可是在重播嚕嚕米啊，這次真的很嚴重」

．「不是過新年的時候，現在是國難的時刻」

．「東京電視台這次是來認真的」

．「真的出大事了」

．「我還以為東京電視台會正常發揮的」



相關文章：日本7.6級地震破139年紀錄 日本專家：近10條斷層一起移動

+ 10

延伸閱讀：

日本石川強震海上驚現「詭異漩渦」 河面狂搖恐怖異相嚇壞網

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】