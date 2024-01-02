日本地震｜入境處：截至今午5時　共接獲14名港人求助

日本石川縣能登地區，元旦（1月1日）下午4時10分發生黎克特制7.6級強震，隨後再發生數十次餘震，至今做成數十人死亡。入境處表示，截至今日（1月2日）下午5時，處方共接獲14名港人求助，會繼續與求助人、外交部駐香港特別行政區特派員公署、總領館、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫及跟進。



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入境處表示，就日本石川縣發生地震一事，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐名古屋總領事館、中國駐新潟總領事館（總領館）、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。

截至1月2日下午5時，入境處共接獲14名港人求助，包括當地出行資訊及交通情況等查詢。入境處已就其行程及交通情況提供相關資訊，並得悉全部求助港人已離開受影響區域及身在安全地方。

入境處會繼續與求助人、公署、總領館、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，留意事態發展，並積極跟進事件。

身在當地的港人應注意人身安全。如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話:（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

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