日本地震｜石川星稜高中足球應援團未能到場　他校及對手窩心送暖

當一個地方遭受天災時，除了慘痛的人間疾苦外，亦能從民眾之間的點點滴滴與大小善舉，感受到人間溫暖。

甫踏入元旦，7.6級的「令和6年（2024年）能登半島地震」便為日本蒙上一片陰霾。適逢第102回全國高校足球選手權大會舉行中，來自受災地石川縣的星稜高中，其應援團便因此而無法前往東京附近的千葉縣打氣支持。

有見及此，便有其他學校及民眾自發前往球場，更笠上黃色膠袋，化身應援團在觀眾席上大聲地為星稜高中打氣。



已出局的日大藤澤足球部，特意臨時製作應援服到場支持星稜高中。（X圖片@seiryo_kanto）

星稜高中所在地位於石川縣金澤市，正是今次令和6年能登半島地震的主要受災地之一。星稜同窗會關東支部在社交平台X（Twitter）上表示，由於地震影響，學校的應援團無法從石川縣出發前往比賽地千葉縣，「如果你身在關東，又希望聲援我們的選手的話，請前來為我們加油。」

這場全國大賽第三輪賽事（即十六強），星稜高中將會對上同為足球名校的市立船橋高中，大戰之前，對手的足球部後援會卻主動表示，可以為星稜高中的支持者借出打氣用「大聲公」。

據日本《Sport報知》報道，市立船橋高中為星稜支持者借出350個打氣用大聲公，而且在網絡的熱烈支持下，亦有人為他們籌集到200多個打氣用大聲公，還有太鼓、小鼓及電子大聲公等等。

難能可貴的是，已在全國大賽出局的神奈川日大藤澤、岡山學藝館及名古屋高中足球部，還有J3福島聯的應援團都主動到場為星稜打氣。日大藤澤更在倉促之下，披上黃色垃圾袋以模仿星稜的球衣，並拉起「加油！日本的羈絆，現在正是堅強的時候」橫額。

日大藤澤的足球部到場拉起橫額，為代表石川縣的星稜高中打氣。（X圖片@takahitoando）

據《中日Sport》報道，日大藤澤足球部的應援團長及副團長在比賽前夜，便跟教練佐藤輝勝討論：「在這種時候，我們什麼都做不了嗎？」隨後提議想為星稜打氣，佐藤輝勝便立即向日本足總及高中體育聯盟取得許可，星稜高中的教練川合伸幸亦向他們表示感謝。

藤澤高中足球部的學生以黃色垃圾袋，臨時自製成星稜高中打氣服。（X圖片@takahitoando）

對手市立船橋高中在開賽前，也特意在正選球員影合照時舉起紙牌，當中寫上：「讓我們一起跨越這道難關（力をあわせて乗りこえよう）」，獲不少網民大讚。

比賽期間，一眾臨時應援團也沒有「揸流灘」，而是全心全意地為星稜高中打氣，球場內被盛大的呼聲與太鼓聲所籠罩。

最終星稜高中1：4不敵市立船橋被淘汰，船橋的應援團在比賽結束後仍繼續為對手打氣，除不斷在觀眾席高喊「星稜！星稜！」外，更展示寫有「石川一起加油吧！」和「希望所有受災者能盡快恢復日常生活。市船」的紙牌。

不少日本網友都深受今次事件感動：「我相信體育能夠給予人勇氣和力量！特別是看到這些正在受苦的學生，在此情況下都能盡力做到最好，這讓我充滿力量！今次日大藤澤高校的舉動我認為實在太出色了，希望能夠向受災的人傳遞勇氣和力量！」、「看得流眼淚了，這時就會看到人溫柔的一面呢，我也會想自己有什麼能夠做些什麼來支援受災地。我兒子說，今年的抱負是希望將收到的利是全數捐給受災地，這讓我感到很自豪。」