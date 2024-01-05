電單車外賣員被警截恐收告票　慘呻要養家：今日又白做　結局是…

司機最怕收到「牛肉乾」，慘被罰款隨時等同一天工資。外賣員WhatsApp群組日前流傳1條影片，顯示有鐵騎士外賣員在新蒲崗景福街違泊下車，打算到附近食肆取外賣，但隨即有2男1女巡警到場，準備向他發出罰單，外賣員當場表現激動，一邊展示之前收到的罰單，一邊大聲叫囂，用略帶鄉音的廣東話慘呻自己和家人住唐樓，月租8,000多元，2名小朋友分別讀中一和二年班，但他「唔申請政府補貼」、「日日服務香港，良好市民一個」，如果收到「牛肉乾」，「今日又白做，今日第一張單」，甚至爆粗罵警「仆X」和揚言尋死，現場1名警員好言相勸不果，唯有通知同袍到場增援。有消息指，涉事外賣員最終獲警員放行。



鐵騎士外賣員和警員「據理力爭」，其間慘呻自己生活擔子沉重。（影片截圖）

現場位於新蒲崗景福街近景福街休憩處，設有多個私家車和電單車泊位，對面有一個大型商場，食肆林立。

涉事影片長約6分鐘50秒，可見涉事鐵騎士外賣員的電單車泊在現場非可泊車位置，換言之，2男1女警員見有人違泊而打算發出定額罰款通知書。外賣員在馬路上用略帶鄉音的廣東話大聲叫囂，引來不少途人駐足觀望，甚至拍片協助記錄。外賣員展示之前收到的罰單，批評「咁X多票呢度…你呢啲仆X成日欺負市民、良好市民」，部份告票懷疑已經過期，但都未付款。

外賣員繼續細訴自己生活擔子沉重的苦況，「你知唔知呀，我住唐樓？我一毫子都唔使政府，都唔申請政府補貼」，又指即使妻子曾勸他申請，但他都認為自己有手有腳，可以賺錢養家，剛才「行兩步拎一個外賣」，沒料到警員就想發出違例泊車定額罰款通知書。外賣員形容「「今日又白做，今日第一張單」，而且展示身份證，揚言「唔想做」、「最高嗰度跳落嚟，今晚死咗上新聞」，甚至當場恐嚇警員，「抆你支槍打死你籮柚」。

外賣員展示之前收到的「牛肉乾」，批評「咁X多票呢度…你呢啲仆X成日欺負市民、良好市民」，部份告票懷疑已經過期，但都未付款。（影片截圖）

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其中1名男警不斷勸喻外賣員冷靜不果，唯有通知同袍到場增援。其後有警員勸外賣員到其他地方，但外賣員堅持「有咩喺度講」，反問「阿sir，你兩個月畀2,000蚊，你制唔制？我唔似你咁好做」，外賣員重申要支付月租8,000多元，以及照顧2名小朋友，分別就讀中一和二年班，「我今日白做，你話我有冇心機做？」。警員解釋「有冇心機做，一件事」，外賣員立即反駁「你欺負我，我要跳樓呀，我唔想做」、「你話你拉我鎖上手銬，我唔驚，你打死我，我都唔驚」。

影片到此結束，未有交代後續結果，但據了解，涉事外賣員最終獲警方放行。網民同情片中外賣員，認為「硬食牛肉乾」等同白做，但亦有人覺得如果能以此為開脫理由，警員不再需要發出違例泊車定額罰款通知書。

（綜合）