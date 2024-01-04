2024真的回到未來？網民發現今年日期同這年一樣：月曆不用買新的

2024年真的是「回到未來」的一年，有網友發現2024年的日期跟1996年的日期一樣，在網路上分享以後，引發一股懷舊風潮，不少網友紛紛拿出自己珍藏的1996年月曆，開心表示「今年可以不用買了」。



【圖輯】點圖放大看1996年的月曆及網民意見👇👇👇

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，1996年跟2024年一樣，1月1日在星期一，是整年共有366天的閏年。一名網友在X（前Twitter）發文表示，自己發現2024年的日期跟1996年一樣，所以去挖出當年珍藏的月曆打算拿出來使用，並附上月曆的照片。這名網友分享的月曆，是當年百視達推出的電影月曆，照片中每個月份使用的圖片，是1996年百視達準備上架出租的電影海報，包含《叻女掌門人》（Clueless）、《驚世未了緣》（Braveheart）、《風中奇緣》等。

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不少網友看了都直呼好懷念，百視達曾是8、90年代紅極一時的家庭影視娛樂供應商，隨著時代發展出租錄影帶和光碟等，不過在2010年代因不敵Netflix等影音串流平台的競爭宣告破產倒閉。

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這篇貼文吸引不少網友留言，有網友分享90年代紅翻天的性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）的寫真月曆，放上ebay拍賣；也有網友貼出自家珍藏的科米蛙（Kermit the Frog）月曆，要大家趕快回家找找還有沒有1996年的月曆可以拿出來用。

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