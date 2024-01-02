元旦爆廣末涼子2024將再婚　與鳥羽周作表面斷聯但私下視訊常見面

日本女星廣末涼子2024年元旦爆出再婚消息，她去爆出軌米其林（米芝蓮）名廚鳥羽周作，隨後與第二任丈夫井筒順離婚；而小王也已經離婚，雙方傳出最快夏季再婚。



據日媒《Sponichi Annex》報導，廣末涼子遭爆不倫後，於2023年7月斬斷13年婚姻，閃電宣布離婚，並與孩子展開新生活；鳥羽周作則是辭任米其林餐廳社長，並於11月與妻子離婚，花費長時間協議財產分配、贍養費、2個兒子撫養權歸前妻等相關事宜。

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據知情人士透露，2人爆發不倫醜聞後，便沒有再見過面，但私下仍會聯繫，更透過Zoom視訊軟體「線上見面」；該爆料者表示，廣末涼子、鳥羽周作仍想要交往，正在等到彼此的時機合適，並希望在2024年再婚，具體的日期則「快的話是夏天」。

事實上，早在廣末涼子被爆出軌鳥羽周作時，男方就曾指控廣末前夫井筒順外流隱私，更是直言「某個人」比他和廣末更惡劣，表明「不打算跟井筒順道歉」；他也透露與女方已經考慮「再婚」，強調2人並不是玩玩的關係，直呼：「我和廣末至少是純愛，比他好多了」。

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