唔止背乘數表！男友坦白激戰「持久秘密」女友爆笑 網友分享奇招
撰文：中天新聞網
出版：更新：
你有好奇過在享受愛愛快感時，另一半的腦中都在想什麼嗎？有一名女網友PO文分享，和男友在床上激烈運動時，對方都會閉眼或轉頭，一問之下，原來男友為了想更持久，竟然在算數學題！
女網友在Dcard分享和男友翻雲覆雨時，發現男友不是閉著眼睛，就是轉頭不看別處，事後原PO忍不住好奇發問：「你都在想什麼？九九乘法表嗎？」
不料男友回她：「那太簡單了，我剛剛在想19×26。」原PO接著問：「那有算出來嗎？」結果男友表示「算到一半卡住，然後太舒服了，就射了。」讓原PO當場爆笑。
相關文章：一星期做幾多次先正常？瘋傳「性交黃金公式」嚇窒網民：精盡人亡👇👇👇
+3
原PO加碼分享，最近一次和男友愛愛的時間有比較持久，好奇一問，才知道男友這次「挑戰」難題，在腦中算「3的9次方」，讓原PO直接大笑。兩人滾完床單後，男友還不忘催促原PO趕快開計算機「對答案」是否正確，沒想到答案真的是「19683」。
文章曝光後，釣出一堆網友持久奇招：
「會邊做愛邊看電視」
「會想九九乘法表或紅豆生南國，不然就是看很醜的壁紙」
「直接出題給他算，算對算錯我也不知道，畢竟我都無法心算，後來他都叫我大力捏他就好了」
「我男友是突然開始拆放在桌上的包裹，問了才知道是在轉移注意力」
「在想工程數學，不然太專心真的很快就不行了哈」
相關文章：男生突熄火超尷尬！3大生活習慣避免關鍵時刻難勃起👇👇👇
+10
性愛唔係越耐越好！許藍方揭「女性最愛激戰時間」：無乜男人做到性愛冷知識｜女生8大高潮敏感帶曝光 頸要用齊吻舔親咬4種方式性愛那些事｜一次唔夠要第二次卻「射不出來」？專家教可這樣做性愛冷知識｜做愛穿襪子更易高潮？台醫生不信認為「這個」更重要性愛冷知識｜5個床上秘技高潮頻頻 墊枕頭黃金45度讓愛更深入？性愛冷知識｜陰莖勃起偏左、偏右幾多會有問題？會否影響性能力？性愛教室｜日本調查男女10大性敏感地帶 生殖器外這些地方最敏感飲酒真的能助性嗎？8個關於性愛你必須懂的事 3個原因恐致性冷感性愛教室｜做愛6大基本姿勢要了解 呢一招有風險分分鐘陰莖折斷
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】