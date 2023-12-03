唔止背乘數表！男友坦白激戰「持久秘密」女友爆笑　網友分享奇招

你有好奇過在享受愛愛快感時，另一半的腦中都在想什麼嗎？有一名女網友PO文分享，和男友在床上激烈運動時，對方都會閉眼或轉頭，一問之下，原來男友為了想更持久，竟然在算數學題！



女網友在Dcard分享和男友翻雲覆雨時，發現男友不是閉著眼睛，就是轉頭不看別處，事後原PO忍不住好奇發問：「你都在想什麼？九九乘法表嗎？」

不料男友回她：「那太簡單了，我剛剛在想19×26。」原PO接著問：「那有算出來嗎？」結果男友表示「算到一半卡住，然後太舒服了，就射了。」讓原PO當場爆笑。

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原PO加碼分享，最近一次和男友愛愛的時間有比較持久，好奇一問，才知道男友這次「挑戰」難題，在腦中算「3的9次方」，讓原PO直接大笑。兩人滾完床單後，男友還不忘催促原PO趕快開計算機「對答案」是否正確，沒想到答案真的是「19683」。

文章曝光後，釣出一堆網友持久奇招：

「會邊做愛邊看電視」

「會想九九乘法表或紅豆生南國，不然就是看很醜的壁紙」

「直接出題給他算，算對算錯我也不知道，畢竟我都無法心算，後來他都叫我大力捏他就好了」

「我男友是突然開始拆放在桌上的包裹，問了才知道是在轉移注意力」

「在想工程數學，不然太專心真的很快就不行了哈」



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