笑死！「早期婚紗照能有多離譜」上熱搜 比當代作品更令人難忘
撰文：日本設計小站
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爆笑！早期的婚紗照有多離譜？影樓的腦洞有點大！網友：「死去的記憶開始攻擊我……」
懷疑攝影師精神狀態系列來了！每個人的相冊都有不少黑歷史吧？如果這個黑歷史，是一生只拍一次的婚紗照呢？
最近，「早期的婚紗照能有多離譜」登上熱搜！一張張無厘頭、非主流的影樓風照片，將大家拉回到殺馬特（千禧次文化）時期（點圖放大瀏覽）：
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哦，死去的記憶開始攻擊我！不少網友直呼：「懷疑攝影師當時的精神狀態……」
不能讓日站君一個人辣眼睛，今天誰也躲不掉！不過有一說一，日站君相冊的黑歷史也不少……
不知道，你的婚紗照拍得怎麼樣呢？哦，你還有沒有對象。
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