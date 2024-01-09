Pantone公佈2024年度代表色Peach Fuzz「柔和桃」代表什麼意義？

國際色彩權威Pantone公佈2024年度代表色，就是色號13-1023的「柔和桃 Peach Fuzz 」，整體介於橘與粉的蜜桃色色調，散發溫暖柔和的氛圍，帶給人一種寧靜舒適的感覺，這個溫暖、舒適色調突顯出人們對與他人相聚、享受片刻寧靜的渴望，強調由此產生的避世感。



「柔和桃 Peach Fuzz 」能夠在穿搭上增添不少甜美感，不僅顯白又能減齡，適當搭配的話，絕對能一秒變身蜜桃系甜妹。

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為什麼Peach Fuzz（柔和桃）被選為2024年度代表色？

每天的生活總是動盪不安，人們對滋養、同情和憐憫的需求與日俱增，提醒我們培養內在自我的重要性，在喧囂的現代生活中找到喘息、創造和人際溝通的時刻。Peach Fuzz（柔和桃）告訴我們，透過重新定義理想的生活方式，把人生的重心放在身心健康與幸福感，珍惜真正珍貴的事物、與家人朋友共度溫馨舒適的時光，或是留一點時間給自己。

有鑑於此，Pantone希望選出一種色彩來強調社群以及與他人相聚的重要性。這個年度代表色必須能給人溫暖和熱情的擁抱，傳達同情心和同理心的訊息，擁有柔軟的觸感，反映我們對看似簡單生活的強烈渴求，同時重新詮釋展現出更現代的氣息。Peach Fuzz（柔和桃）這個色調，就此成為柔和、輕盈又無拘無束的存在。

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如何運用2024年度代表色？

Peach Fuzz（柔和桃）13-1023 傳遞出麂皮、天鵝絨、絎縫和毛絨質地的觸感，極度舒緩而柔軟的觸覺，是一種讓人陶醉其中的蜜桃色調，喚醒人們對舒服觸感與溫暖包覆感的各種感官，若注入家居室內裝潢，能夠營造出溫馨的氛圍，提升柔和暖意，打造出專屬空間的舒適感受。

另外，在彩妝、穿搭上，使用具有深厚底蘊的現代感蜜桃色，柔和輕盈的色調低調內斂，可為秀髮增添飄逸、光亮的效果，在各種髮色營造出自然的玫瑰色光澤。搭配大地棕色會顯得清新而年輕，搭配深紅色和紫色則充滿戲劇性，為口紅、腮紅、膚色和修容提供更豐富多元的選擇。

在包裝與多媒體設計的應用上，Peach Fuzz（柔和桃）則可以在視覺上成功呈現出舒適手感，吸引消費者伸手觸摸。溫暖的觸感成為一個誘人的色調，可應用於食品、飲料、化妝品和配件等各種產品。

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